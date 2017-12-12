به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای طرح‌های پژوهشی این موسسه را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه طرح‌های پژوهشی به شرح زیر است:

۱- زندگینامه آیت‌الله صدوقی

۲- زندگینامه آیت‌الله فسلفی

۳- زندگینامه آیت‌الله بهشتی

۴- تسخیر سفارت امریکا

۵- دهلران در جنگ تحمیلی

۶- عدالت‌خواهی در انقلاب اسلامی

۷- عزل بنی‌صدر

۸- قیام ۱۹ دی قم

۹- ۱۲ فروردین ۱۳۵۸

روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این اطلاعیه عنوان کرده است: پژوهشگران و نویسندگانی که علاقمند هستند برای تالیف این طرح‌های پژوهشی با موسسه همکاری کنند طرح تحقیق(پروپوزال) و سابقه علمی خود را به آدرس farhangi@irdc.ir ارسال کنند تا مسئولان دفتر فرهنگی موسسه آنها را بررسی و بسترهای لازم برای همکاری را فراهم کنند.