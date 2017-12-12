۴۸ گور مربوط به دوران اشکانی و ساسانی در املش شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی گیلان ولی جهانی اظهار کرد: مجموعه باستانی لیارسنگ‌بن املش در نزدیکی روستای شیرچاک از توابع بخش رانکوه شهرستان املش قرار گرفته و کاوش‌های باستان‌شناسی این گورستان در طی سه فصل صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه طی سه فصل کاوش باستان‌شناختی در این محوطه ۴۸ گور شناسایی شده است ، افزود: این گورها از نظر تاریخی به دوران اشکانی و ساسانی بر می گردد.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی گورستان لیارسنگ‌بن با اشاره به انجام پژوهش های ژنتیک باستان شناسی ، خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت ژئواستراتژیک و همچنین فقدان اطلاعات تاریخی و باستان‌شناختی کافی از وضعیت این ناحیه و نیز نقش این منطقه در معادلات سیاسی ایران در ادوار اشکانی و ساسانی، در این فصل از کاوش‌های باستان‌شناسی، با همکاری مرکز مطالعات ژنتیک نور انجام شد.

به گفته این مسئول به همین منظور مطالعات آزمایشگاهی بر روی دی. ان.ای میتوکندریایی (mtDNA) و کروموزوم Yانجام شد.

او هدف از انجام پژوهش‌های ژنتیک باستان‌شناسی را پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی از قبیل تعیین سن و جنسیت اشخاص، شناخت بیماری‌های رایج، تعیین منشأ جمعیتی و تخمین میزان و نحوه ارتباطات و مراودات جوامع ساکن در این ناحیه با مناطق هم‌جوار، اعلام کرد.

جهانی همچنین در ادامه تصریح کرد: برای نخستین بار مطالعات ژنتیک ‌باستان‌شناسی بر روی بقایای انسانی این گورستان توسط متخصصان ایرانی در شمال کشور انجام شد.