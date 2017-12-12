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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

سرپرست هیئت باستان‌شناسی گورستان لیارسنگ‌بن املش:

۴۸ گور مربوط به دوران اشکانی و ساسانی در املش شناسایی شد

۴۸ گور مربوط به دوران اشکانی و ساسانی در املش شناسایی شد

رشت-سرپرست هیئت باستان‌شناسی گورستان لیارسنگ‌بن املش ازشناسایی ۴۸گور دوران اشکانی وساسانی خبرداد وگفت:برای نخستین بار مطالعات ژنتیک ‌باستان‌ شناسی بر روی بقایای انسانی این گورستان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی گیلان ولی جهانی اظهار کرد:  مجموعه باستانی لیارسنگ‌بن املش در نزدیکی روستای شیرچاک از توابع بخش رانکوه شهرستان املش قرار گرفته و کاوش‌های باستان‌شناسی این گورستان در طی سه فصل صورت گرفته است.

وی  با بیان اینکه طی سه فصل کاوش باستان‌شناختی در این محوطه ۴۸ گور شناسایی شده است ، افزود: این گورها از نظر تاریخی به دوران اشکانی و ساسانی بر می گردد.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی گورستان لیارسنگ‌بن با اشاره به انجام پژوهش های ژنتیک باستان شناسی ، خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت ژئواستراتژیک و همچنین فقدان اطلاعات تاریخی و باستان‌شناختی کافی از وضعیت این ناحیه و نیز نقش این منطقه در معادلات سیاسی ایران در ادوار اشکانی و ساسانی، در این فصل از کاوش‌های باستان‌شناسی، با همکاری مرکز مطالعات ژنتیک نور انجام شد.

به گفته این مسئول به همین منظور  مطالعات آزمایشگاهی بر روی دی. ان.ای میتوکندریایی (mtDNA) و کروموزوم Yانجام شد.

او هدف از انجام پژوهش‌های ژنتیک باستان‌شناسی را پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی از قبیل تعیین سن و جنسیت اشخاص، شناخت بیماری‌های رایج، تعیین منشأ جمعیتی و تخمین میزان و نحوه ارتباطات و مراودات جوامع ساکن در این ناحیه با مناطق هم‌جوار، اعلام کرد.

جهانی همچنین در ادامه تصریح کرد:  برای نخستین بار مطالعات ژنتیک ‌باستان‌شناسی بر روی بقایای انسانی این گورستان توسط متخصصان ایرانی در شمال کشور انجام شد.

کد مطلب 4170007

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