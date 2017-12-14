حوزه علمیه با استفاده از فضای مجازی تشنگان حقیقت را سیراب کند

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی به همایش «حوزه بینالملل، حوزه تمدّن ساز» به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قال اللّه الحکیم:
«هُو الَّذی أرسَلَ رَسُولَه بِالهُدی و دینِ الحقّ لِیظهرَهُ عَلَی الدِّین کُلِّه وَ لَو کَرِهَ المُشرِکونَ»
سلام و صلوات بر پیامبر رحمت حضرت ختمی مرتبت محمّد مصطفی صلّیالله علیه و آله که آیین سراسر نور و هدایت را برای سعادت بشریت آورد و قرآن کریم را به عنوان بزرگترین هدیه نازلشده از سوی خداوند متعال در طول تاریخ جهان هستی، برای تعالی و ترقّی و رشد و کمال انسانها معرفی نمود؛ دینی که در طبع خود چنان است که باید جهان را از انوار خود روشن نماید و تاریکیها و جهالت و ظلم و ستم را از سراسر جهان بردارد، دینی که به زندگی دنیا معنی میدهد و پوچی و بیهودگی را از آن میزداید.
قرآن کریم میفرماید: «قُل یا أیها النَّاس إنّی رَسولُ اللّه إلَیکُم جَمیعاً» رسالت رحمانی و هدایت وحیانی رسول گرامی اسلام، رسالت به سوی تمام جهانیان است و همه زمانها و مکانها را فرا میگیرد.
صدای اسلام که امروز به گوش جهانیان میرسد، صدای دلنواز توحید و یگانهپرستی و دوری از شرک و فساد و جهالت است. کلمه طیبه «الله اکبر» دلهای هر انسان پاکطینت و تشنه حقیقت را صفا و جلا میدهد.
امروز وسائل ارتباطی جدید فاصلههای بسیار دور را نزدیک نموده که در آنِ واحد، میتوان با تمام دنیا ارتباط برقرار نمود. خبرهای خوبی از سراسر دنیا میرسد که بسیاری از مردم بخصوص دانشمندان و فرهیختگان، به اسلام عزیز تمایل پیدا نموده و با تحقیق و دقّت عمیق، دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت علیهمالسلام را برای خود بر میگزینند.
اینها همه اسباب خوشحالی است و از طرفی وظایف ما را سنگینتر میکند. حوزههای علمیه امروز میتوانند با استفاده از فضای مجازی و ارتباط با کشورها، مردم تشنه حقیقت را از سرچشمه وحی قرآن و عترت سیراب نمایند.
بحمدالله تعالی تا به حال این وظیفه بزرگ را روحانیون عزیز که در عرصه بینالملل فعالیت دارند تا حدّ مطلوبی انجام دادهاند و باید از همه آنان تشکّر نمود و البته تقدیر از این خدمات، مفهومش این نیست که آنچه لازم است انجام شده و دیگر وظیفهای باقی نیست، بلکه این قدمها، قدم اوّل است و هنوز در ابتدای راه گام بر میداریم.
حقیر از همه طلّاب عزیز و اساتید محترم درخواست میکنم به بهترین وجه ممکن این وظیفه الهی را انجام داده و بدانند که ثواب و اجر آن بسیار زیاد است. امید آنکه همه بتوانیم رضایت خاطر شریف حضرت بقیة الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء را به دست آوریم.
از همه شرکتکنندگان محترم و مسئولان برگزار کننده این همایش مبارک، تشکّر مینمایم، انشاء الله تعالی در پیشگاه خداوند مأجور باشید والسلام علیکم و رحمه الله.
