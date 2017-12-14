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۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۵

امام‌جمعه امام‌زاده عبدالله آمل معارفه شد

امام‌جمعه امام‌زاده عبدالله آمل معارفه شد

آمل- امام‌جمعه بخش و شهر امام‌زاده عبدالله شهرستان آمل با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران معرفی شد.

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم تکریم و معارفه امام جمعه بخش امام‌زاده عبدااله با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مازندران، فرماندار ویژه شهرستان آمل و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان آمل شامگاه پنج شنبه، در سالن شهدای ۶ بهمن فرمانداری ویژه شهرستان آمل برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالله اسماعیلی در این مراسم به‌عنوان امام جمعه بخش و شهر امام‌زاده عبدالله معرفی و از زحمات حجت‌الاسلام غفاری امام جمعه سابق این بخش تقدیر و تشکر شد و حجت الاسلام غفاری به سمت امام جمعه کلاردشت منصوب شد.

 در این مراسم، حجت الاسلام محمد انتظاری، با بیان اینکه نماز ما را نجات می‌دهد، بر برگزاری هر چه باشکوه‌تر نماز جمعه تاکید کرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان مازندران با اشاره به اینکه در نماز عبادی سیاسی جمعه، مسئولان باید در صف اول حضور داشته باشند، ادامه داد: نماز جمعه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نماز وحدت آفرین است.

وی با بیان اینکه در بحث وحدت، نماز ما وحدت‌آفرین و دشمن‌شکن است، ادامه داد: حضور ما در نماز جمعه مشتی بر دهان دشمن است.

کد مطلب 4172344

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