نماز جمعه قرارگاه فرهنگی، سیاسی و محور وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد انتظاری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری، با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این نهاد مبارک به فرمان حضرت امام خمینی (ره) و با امامت مرحوم آیت‌الله سیدمحمود طالقانی پایه‌گذاری شد و امروز به یکی از مهم‌ترین ارکان فرهنگی، دینی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محراب، ائمه جمعه فقید کشور و استان مازندران، از خدمات ارزشمند آنان در ترویج معارف اسلامی و تقویت وحدت جامعه قدردانی کرد و برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران و ائمه جمعه استان آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داشت.

حجت‌الاسلام انتظاری با اشاره به فعالیت ده‌ها پایگاه نماز جمعه در شهرهای مختلف مازندران، از تلاش ائمه جمعه، اعضای ستادهای برگزاری و فعالان فرهنگی این عرصه قدردانی کرد و گفت: استمرار برگزاری باشکوه نماز جمعه، حاصل مجاهدت خالصانه افرادی است که با وجود محدودیت‌ها و مشکلات، این سنگر مهم دینی و انقلابی را حفظ کرده‌اند.

جمعه؛ روز عبادت، دعا، همدلی و تقویت سرمایه اجتماعی

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران با تشریح جایگاه روز جمعه در آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: روز جمعه سیدالایام و از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان است و درهای رحمت الهی در این روز به روی بندگان گشوده می‌شود.

وی با استناد به روایات اسلامی افزود: در روز جمعه اعمال نیک انسان چندین برابر پاداش دارد، دعاهای مؤمنان به اجابت نزدیک‌تر است، درجات بندگان صالح افزایش می‌یابد و زمینه آمرزش گناهان فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام انتظاری از مردم خواست در این روز علاوه بر دعا برای تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)، شفای بیماران، رفع مشکلات جامعه و هدایت نسل جوان، به صله رحم، کمک به نیازمندان، زیارت اهل قبور، رعایت نظافت، انجام غسل جمعه و تحکیم بنیان خانواده نیز توجه ویژه داشته باشند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به برخی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت توجه خانواده‌ها، مسئولان فرهنگی و نهادهای متولی در صیانت از هویت دینی، حجاب، عفاف و تربیت نسل جوان تأکید کرد و گفت: جوانان سرمایه‌های این کشور هستند و باید با کار فرهنگی عمیق و مستمر، آنان را از آسیب‌های دشمنان مصون نگه داشت.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران نماز جمعه را یکی از بزرگ‌ترین برکات انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: نخستین اقدام پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت به مدینه، برپایی نماز جمعه بود و در روایات نیز این فریضه هم‌سنگ حج برای کسانی معرفی شده که توانایی حضور در حج را ندارند.

وی افزود: نماز جمعه صرفاً یک عبادت فردی نیست، بلکه دانشگاه بزرگ معارف اسلامی، پایگاه بصیرت‌افزایی، تبیین مسائل روز، تقویت همبستگی اجتماعی و قرارگاه فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام انتظاری خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در نماز جمعه، جلوه‌ای از انسجام ملی، اقتدار نظام اسلامی و ناکامی دشمنان در ایجاد اختلاف میان ملت ایران است و هرچه این حضور پررنگ‌تر باشد، دشمن در تحقق اهداف خود مأیوس‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش تقوا در سلامت فرد و جامعه، اظهار کرد: نماز انسان را از انحراف، آسیب‌های اخلاقی، ناهنجاری‌های اجتماعی و فساد دور می‌کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای مؤمن، منسجم و مقاوم در برابر هجمه‌های فرهنگی و سیاسی خواهد بود.

اقتدار ایران نتیجه وحدت مردم، رهبری و پایگاه‌های نماز جمعه است

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز دشمنان با وجود بهره‌گیری از همه ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و نظامی، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند و این موفقیت حاصل رهبری حکیمانه، حضور آگاهانه مردم و نقش‌آفرینی پایگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور است.

وی افزود: بیش از ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در کشور و ده‌ها پایگاه در استان مازندران، نقش مهمی در تقویت روحیه استکبارستیزی، وحدت، امید و بصیرت مردم ایفا می‌کنند و این سرمایه عظیم اجتماعی، پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است.

حجت‌الاسلام انتظاری با تأکید بر حمایت از نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش و بسیج، اظهار کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، تبعیت از ولایت فقیه و حضور مستمر در صحنه، همچنان با قدرت در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایستاده است و اجازه نخواهد داد توطئه‌های آنان به نتیجه برسد.

وی در پایان، نماز جمعه را سنگر ترویج معارف اسلامی، تقویت همبستگی ملی، دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و زمینه‌ساز پیشرفت و عزت کشور دانست و بر ضرورت حضور پرشور مردم، به‌ویژه نسل جوان، در این آیین عبادی ـ سیاسی تأکید کرد.