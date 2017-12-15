زنان باردار از موبایل و وای فای دور بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، تحقیقات جدید نشان می دهد وای فای و موبایل که حوزه مغناطیسی ایجاد می کنند، خطر سقط جنین زنان باردار را ۵۰ درصد افزایش می دهد.

تحقیقات پیشین نشان داده بود اشعه های غیریونیزه حوزه های مغناطیسی که از خطوط برق و دکل های مخابراتی نیز ایجاد می شوند، برای بدن انسان مضر هستند. این اشعه ها به تغییرات ژنتیکی و سرطان نیز منجر می شوند. در کنار این موارد خطر سقط جنین در زنان باردار را می افزایند.

درهمین راستا محققانKaiser Permanente Division of Research در اوکلند آمریکا ۹۱۳ زن باردار را در مراحل مختلف بررسی کردند. برخی از شرکت کنندگان در تحقیق قبلا حداقل یک سقط جنین داشتند. همچنین تمام شرکت کنندگان آزمایش EMDEX Lite meter را انجام دادند که میزان اشعه در بدن افراد را طی ۲۴ ساعت اندازه گیری می کند.

این تحقیق نشان داد زنانی که در برابر میزان بالای اشعه بودند ۴۸ درصد بیشتر از بقیه در معرض خطر سقط چنین بودند.