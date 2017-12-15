آلودگی هوای شهرستان عسلویه جان مردم را به خطر انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه عاق والدین را از گناهان کبیره دانست و اظهار داشت: رنجاندن و ناراحت کردن پدر و مادر بسیار نهی شده و حرام و از گناهان کبیره است.

وی اضافه کرد: درآیات متعدد قرآن، عبادت خداوند در کنار نیکی کردن به پدر و مادر آمده است. نیکی به پدر و مادر عبادت و ترک آن معصیت است. بندگی خدا و احسان به پدر و مادر در کنار هم هستند.

هاشمی‌نژاد با تاکید بر اینکه باید احتیاج پدر و مادر را ناگفته و قبل از اینکه آنها درخواستی داشته باشند رفع کنیم، تصریح کرد: نسبت به پدر و مادر چه در قید حیات باشند چه نباشند، باید به آنها نیکی کرد. اگر به رحمت خدا رفته‌اند برای آنان طلب مغفرت کنیم و کار خیر و نیک به نیت آنان انجام دهیم.

امام جمعه عسلویه به مبحث رهبر معظم انقلاب از منظر بزرگان اشاره کرد و افزود: آقا مرتضی تهرانی از علمای اخلاق و از بزرگان گفتند من ۶۰ سال است ایشان را می‌شناسم؛ اخلاص و تهذیب نفس در ایشان دیدم، با چشم یقین که خدا به من داده دیدم که چه با اخلاص نماز می‌خوانند و نیز گفتند که خدا نعمت دشمن شناسی به ایشان ارزانی داشته است. برخی که خیال می‌کنند ایشان تند می‌روند اشتباه می‌کنند، ایشان جلوی پای خود و جلوی پای ملت چاه‌ها و چاله‌ها را می‌بینند.

لزوم توقف گرانی و رفع بیکاری

وی بیان کرد: دولت تصمیم دارد برخی چیزها را گران کند. دولت وعده داد که ارزانی برای مردم بیاورد اما بر عکس شده است. تدبیر و امیدی که این همه از آن سخن گفتند چه شد. مشکل مردم به‌ویژه جوانان مشکل اقتصاد و اشتغال و معیشت است و باید تمهیداتی بیندیشند که این مشکلات حل شود.

هاشمی نژاد به بحث آلودگی هوای شهرستان عسلویه اشاره کرد و گفت: دختر بچه ۴ ساله درشهر بیدخون به واسطه سرطان از بین رفت و اتفاق بسیار ناگواری بود. آلودگی جان مردم را به خطر انداخته است.

وی تصریح کرد: مسئولان فکری برای این آلودگی کنند چرا که خطر جدی است. تا کی باید شاهد این حوادث باشیم، جان مردم از همه چیز مهم تر است، این که این تاسیسات ملی و برای منافع کشور نافع است شکی نیست ولی قریب ۲۰ سال از عمر این تاسیسات می‌گذرد و مسئولین و هیئت دولت بنشینند و برای رفع این آلودگی فکری کنند.

انتقاد از ناهنجاری‌ها در ساحل عسلویه

امام جمعه عسلویه به نابسامانی سواحل شهرستان در روزهای تعطیل اشاره کرد و گفت: در سواحل در روزهای تعطیل چه می‌گذرد؟ اتفاقاتی می‌افتد از جمله اختلاط زن و مرد و ناهنجاری‌های این چنینی که پسندیده مردم ما و نظام اسلامی نیست.

وی افزود: اجازه نمی‌دهیم در شهرستان ما در سواحل چنین اتفاقاتی بیفتد. باید برخورد شود و لازم است جایگاه و پلاژ ساخته شود. حالا که چنین مکان‌هایی نیست نباید زن و مرد جوان بیایند و گناه کنند.

هاشمی نژاد سالروز شهادت شهید دکتر مفتح را گرامی داشت و گفت: این شهید در بحث وحدت حوزه و دانشگاه تلاش کردند و روز شهادت ایشان روز وحدت حوزه و دانشگاه است. برای پیشرفت کشور ضروری است حوزه و دانشگاه در کنار هم باشند.

امام جمعه عسلویه درگذشت دکتر ماندگار شهردار سابق عسلویه را تسلیت گفت و افزود: تلاش‌ها و خدمات ایشان بر کسی پوشیده نیست. این شخصیت فهیم، کاردان و مجرب برای این شهر زحمات زیادی کشیدند و دگرگونی ایجاد کردند، شاهد تلاش‌های ایشان بودیم، خدا ایشان را بیامرزد و با اولیاء الله محشور گرداند.