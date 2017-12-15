به گزارش خبرنگار مهر، پرونده انتقال مهدی طارمی به باشگاه ریزه اسپور ترکیه که ابتدای فصل صورت گرفت، هنوز هم باز است و دردسرهای زیادی را در این مدت برای باشگاه پرسپولیس به همراه داشته است.

با این حال پس از محرومیت باشگاه از نقل و انتقالات و محرومیت چهار ماهه مهدی طارمی، رایزنی های مسئولان باشگاه برای حل این مشکل آغاز شد و در نهایت با حضور گرشاسبی به عنوان سرپرست باشگاه در ترکیه این روند با جدیت بیشتری پیگیری شد.

گرشاسبی در بازگشت به تهران اعلام کرد خبرهای خوبی برای هواداران پرسپولیس در راه است و بزودی این خبرها در مورد پرونده باشگاه پرسپولیس و ریزه اسپور منتشر خواهد شد. از سوی دیگر وزارت ورزش نیز که در این پرونده کمک حال باشگاه پرسپولیس بوده است از طریق روابط سیاسی کار را پیش برد و حالا خبرهای جدیدی در راه است.

به گفته یکی از مسئولان وزارت ورزش پای اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم به این پرونده باز شده و از طریق روابط دیپلماتیک مشکلات بین طرفین تا حدود زیادی برطرف شده و بزودی خبر نهایی اعلام خواهد شد.

با این شرایط به نظر می رسد محرومیت پرسپولیس از پنجره نقل و انتقالات برطرف خواهد شد و مهدی طارمی هم می تواند از چند هفته دیگر برای تیمش بازی کند. ضمن اینکه مشکل جریمه سنگینی که قرار بود باشگاه پرسپولیس پرداخت کند حل خواهد شد.