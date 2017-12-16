پزشکان هنوز زیرمیزی می گیرند

به گزارش خبرگزارش مهر، رسول خضری مهمترین راهکار کاهش هزینه های حوزه سلامت را اجرای درست قوانین دانست و اظهارداشت: در برنامه پنجم توسعه موارد مهمی مانند اجرای گایدلاین ها، تجمیع بیمه ها، نظام سطح بندی خدمات و ارجاع و از همه مهمتر پرونده الکترونیک سلامت لحاظ شده که به طور قطع با اجرای درست این قوانین می توان گامی جدی در جهت کاهش هزینه های حوزه سلامت برداشت.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس، با یادآوری اینکه موفقیت کشوری مانند انگلستان در اجرای طرح تحول سلامت ۱۸ سال به طول انجامید، افزود: اجرای درست طرح تحول سلامت مستلزم طراحی برنامه ریزی منظم به صورت کوتاه، میان و بلند مدت است.

وی تجمیع صندوق های بیمه ای درمان را راهکارهای بسیار مهم در کاهش هزینه ها و عمل کردن مناسب بیمه ها به وظایف محوله دانست و تصریح کرد: برای آنکه بیمه ها بتوانند در قبال مطالبات پاسخگو باشند باید اجرای گایدلاین ها و راهنمایی بالینی در دستور کار وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه قرار گیرد.

خضری ادامه داد: همچنین برای کاهش هزینه های حوزه سلامت باید ریل گذاری مناسبی برای اجرای سیستم نظام سطح بندی و ارجاع، کارت سلامت و پرونده الکترونیک سلامت و آموزش پزشکان خانواده مورد توجه قرار گیرد و پیش بینی می شود با انجام این اقدامات طرح تحول بتواند بین ۱۲ الی ۱۴ سال به نتیجه مطلوبی برسد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم فراهم نمودن زیرساخت های لازم اجرای طرح پزشک خانواده در استان های فارس و مازندران موفق نبوده و خروجی مناسب را نداشته است.

خضری با بیان اینکه با تامین منابع پایدار برای طرح تحول سلامت اجرای ادامه طرح با خطر مواجه نمی شود، گفت: موفقیت کشورهای پیشرفته در اجرای این طرح در گرو تامین منابع پایدار و یکپارچه بودن مدیریت ها بوده است؛ باید با اجرای قوانین و فراهم نمودن زیرساخت های لازم طرح تحول سلامت را پویاتر و ضعف ها و چالش های سد راه آن را رفع و نقاط مثبت و قوت آن را تقویت کرد تا کاهش پرداخت ها از جیب مردم، افزایش رضایتمندی و پیشگیری بهتر را به دنبال داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با یادآوری اینکه پدیده شوم زیرمیزی کاهش یافته اما هنوز از بین نرفته است، افزود: اگر حلقه ارتباطی میان پزشک و بیمار توسط بیمه کارآمد و قوی پر شود می توان به راحتی مسائل مالی بین پزشک و بیمار را به طور کلی حذف کرد و تا زمانی که این رابطه مالی وجود داشته باشد نمی توان پدیده شوم زیرمیزی را کاهش داد.