به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیات امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در جلسه هیات مدیره موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که عصر امروز (شنبه ۲۵ آذر) با حضور وی برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از شهردار سابق تهران، مدیرعامل سابق و اعضای سابق هیات‌های‌ امنا و مدیره در خصوص راه‌اندازی و مدیریت موزه اظهار داشت: کارهای خوبی در رابطه با زیرساخت و محتوا انجام شده است و ما باید حداکثر تلاش خود را برای ارتقای کیفی این موزه به کار بگیریم.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تقویت محتوای موزه تاکید داشته‌اند، گفت: امیدوارم بتوانیم انتظارات فرمانده معظم کل قوا را برآورده سازیم.

سرلشکر باقری تاکید کرد: باید از ۵۶ پروژه‌ ملی، بزرگ و اساسی که در موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کارهای تحقیقی و پژوهشی آن انجام شده است، در توسعه و ارتقاء کیفی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استفاده شود.

رئیس هیات امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ادامه توجه به سه موضوع «انقلاب اسلامی»، «نقش یگان‌های رزمی تهران در دفاع مقدس» و «نقش مدافعان حرم و ایران در برقراری امنیت غرب آسیا» در موزه را بسیار مهم خواند و گفت: شکست داعش و مقابله با اقدامات تروریستی دشمنان که سختی‌های بسیاری برای مردم و رزمندگان ما به همراه داشت، باید به خوبی در این موزه معرفی و به نمایش گذاشته شود.

وی خاطرنشان کرد: پویایی یک موزه به این است که به مسائلی که در گذر زمان برای یک ملت به وجود می‌آید، توجه داشته باشد و امید است این سه موضوع با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود در این موزه مورد توجه قرار گیرد.

سرلشکر باقری در خصوص تقویت محتوایی موضوع «انقلاب اسلامی» در موزه گفت: در این راستا از سازمان‌ها و نهادهایی که در خصوص تاریخ انقلاب اسلامی فعالیت‌ داشته‌اند، درخواست همکاری شود تا بتوانیم رویدادهای انقلاب اسلامی را به خوبی در موزه به نمایش بگذاریم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازدیدکنندگان پرداخت و گفت: لازم است با نهادهایی همچون وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد، بنیاد شهید، صدا و سیما و شهرداری تهران تفاهم‌نامه‌هایی جهت حضور بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به امضا برسد تا شاهد اثرگذاری بیش از پیش این موزه در جامعه و جهان باشیم.

سرلشکر باقری در رابطه با کتابخانه تخصصی شهید سوداگر این موزه گفت: این کتابخانه گنجینه بسیار ارزشمندی است که باید به مردم معرفی و راه‌های دسترسی مردم به منابع این کتابخانه تسهیل شود.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از پشتیبانی‌هایی که شهرداری تهران در اداره این موزه داشته است، بیان کرد: هر آنچه در این موزه خرج شود، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، ضرورت این سرمایه‌گذاری را بیشتر برای ما روشن می‌کند.