برگزاری «توسعه دهندگان وب فارسی» در وزارت ارتباطات

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با ورود فناوری اینترنت در ایران از سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳ میلادی) تا کنون شاهد پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای در این زمینه بوده‌ایم، به گونه‌ای که بسیاری از افراد نمی‌توانند بپذیرند که تنها نزدیک به ۲۵ سال از ورود اینترنت به ایران می‌گذرد. این فناوری جوان در ایران با بهره‌گیری از فکر جوان جوانان ایران روز به روز قدم به پیشرفت گذاشت و به مرور زمان وبسایت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی متعددی در ایران آغاز به کار کردند.

در ابتدا اینترنت تنها برای بررسی ایمیل استفاده می‌شد اما بعد از گذشت دو سال اولین وبسایت فارسی راه‌اندازی می‌شود و سپس اولین روزنامه ایرانی وارد محیط اینترنت می‌شود. بعد از آن و با ورود وبلاگ‌ها به عرصه وب در ایران، فصلی تازه از اینترنت در این کشور گشوده شده و کم کم عنوانی به نام «وب فارسی» پدید می‌آید.

اکنون و طبق آخرین آمار در سال ۲۰۱۷ چیزی در حدود ۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون کاربر جمعیت اینترنتی جهان را تشکیل می‌دهند؛ به این معنی که تقریبا از هر ۲ فرد در این کره خاکی ۱ نفر به اینترنت دسترسی دارد. این رقم در کشور ما برابر با ۵۶ میلیون نفر است. در واقع می‌توان گفت ۷۰ % جمیعیت ایران به اینترنت دسترسی دارد که این مطلب نشان دهنده اهمیت فعالیت مدیران وب در ایران و همچنین اهمیت محیط وب فارسی است.

حال با تمام این تفاسیر بیشترین سهم در پیشرفت وب فارسی را توسعه دهندگان، مدیران وب‌سایت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی ایفا می‌کنند؛ مدیرانی که بیش از نگاه به جنبه اقتصادی به جوانب دیگر نیز نگاهی دارند و با تمامی مشکلات همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بسیار خرسندیم که به اطلاع شما برسانیم سومین اجلاس توسعه‌دهندگان وب فارسی با استقبال سازمان‌ها، نهادهای دولتی و بخش خصوصی و با هدف نزدیکی هرچه بیشتر این دو کفه قدرت برگزار میگردد.

اجلاس وب فارسی، به همت کانون توسعه‌دهندگان فضای مجازی و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) و نیز فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود.

محور های اجلاس سوم به تفکیک عباتند از «کارآفرینی و کسب و کارهای اینترنتی»، «طراحی و توسعه وب »، «امنیت سایبری»، «اقتصاد فضای مجازی و فناوری های مالی» .

علاقه مندان میتوانند مقالات و تجارب خود را به دبیرخانه دائمی این اجلاس ارسال نمایند، لازم به ذکر است آثار برگزیده در ویژه نامه وب فارسی منتشر می شوند.

مخاطبان جهت کسب اطلاعات بیشتر و حضور در این رویداد می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی اجلاس به نشانی WWW.PWCONF.IR ضمن آشنایی بیشتر، اقدام به رزرو صندلی خود در این رویداد کنند.