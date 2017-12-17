نتایج پایش ماهواره ای پلنگ رهاسازی شده رودسر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با گذشت چهل روز از رهاسازی آرزو، پلنگ ماده رودسر که دی ماه سال گذشته دچار ضایعه نخاعی شده بود در منطقه حفاظت شده سرولات و جواهردشت، زیستگاه اولیه اش، اطلاعات دریافتی از گردنبد ردیاب ماهواره ای حاکی از بازیابی قدرت بقای حیوان است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اطلاعات دریافتی از ماهواره نشان می دهد که این پلنگ پس از طی مسافت های طولانی، احتمالا مساحت زیادی را به عنوان قلمرو خود انتخاب کرده است.

تیموری ادامه داد: کشف لاشه گراز شکار شده در بازدیدهای کارشناسان از مسیرهای تردد و محل های توقف نسبتا طولانی حیوان، نشان دهنده پویایی حیوان و بازیابی قدرت بقای آن است.

این مقام مسئول اظهار کرد: پلنگ رودسر که پیش از این به دلیل جراحت، تحت عمل جراحی و سایر درمان ها قرار گرفته بود به دلیل برخورداری از شرایط جسمی مساعد صبح روز ۱۴ آبان ماه سالجاری پس از نصب ردیاب ماهواره ای در زیستگاه طبیعی خود در مناطق جنگلی سجیدان رودسر رهاسازی شد.

وی با یادآوری این موضوع که آرزو اواسط دی ماه سال گذشته در یکی از انبارهای روستایی از توابع شهرستان رودسر در حالیکه قادر به استفاده از دو پای عقب خود نبود زنده گیری شد، اظهار کرد: این قلاده پلنگ پس از زنده گیری و انتقال به تهران و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تحت سی تی اسکن قرار گرفت و مشخص شد که ستون فقراتش به علت گیر افتادن در تله سیمی که عموماً کشاورزان شمال کشور برای دفع جانوران در مزارع خود مورد استفاده قرار می دهند، به شدت آسیب دیده است.

تیموری افزود: در آن زمان احتمال می رفت که این حالت منجر به ضایعه نخاعی شده و راه نجاتی برای پلنگ وجود نداشته باشد؛ در نتیجه یکی از راهکارهای پیشنهادی، تزریق دوز بالای داروی بیهوشی برای ممانعت از درد کشیدن حیوان و خواب ابدی برای آن بود.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اما مجموعه خصوصی تحت عنوان بیمارستان فتاحیان با انجام عمل رایگان جراحی ستون فقرات و نصب پروتز موفق شد برای نجات این گربه سان در معرض انقراض گامی بزرگ بردارد.

وی اشاره ای هم به سه مکان نگهداری متفاوت آرزو از بدو عمل جراحی تا کنون داشت و گفت: امکانات و وسعت این مکان ها به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده و با نصب دوربین مدار بسته روند بهبودی حیوان به طور دقیق ثبت و ضبط شد.

تیموری با تاکید بر این موضوع که اقدامات تخصصی انجام شده طی دوره اخیر برای احیای گونه گربه سان بزرگ جثه در معرض انقراض در تاریخ سازمان حفاظت محیط زیست بی نظیر بوده، ابراز امید واری کرد: آرزو زین پس نیز بتواند به حیات طبیعی خود ادامه دهد.