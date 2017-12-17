فرانسه نوچه ترامپ در اروپا است/ اروپا نقش بازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی ظهر امروز در حاشیه گردهمایی معاونان پژوهشی واحدهای دانشگاه آزاد در این دانشگاه گفت: خانمی که نماینده ایالات متحده آمریکاست، متوجه نمی شویم متخصص حوزه بین الملل یا موشکی است که چیزی را نشان می دهد و می گوید ایرانی ها این کار را کرده اند که این حرف تنها یک ادعاست.

وی افزود: این فرد حداقل اطلاعات و علم لازم را برای صحبت ندارد و ادب لازم را نیز ندارد و حرف بدون پایه و اساس می زند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: متخصصان به حرف های این خانم با پوزخند نگاه می کنند.

ولایتی خاطرنشان کرد: به هیچ وجه جمهوری اسلامی ایران موشکی به یمن نداده است.

مشاور مقام معظم رهبری در خصوص اجازه کشور فرانسه به تجمع منافقین در کشور گفت: فرانسه از ابتدای انقلاب تا کنون کمتر صداقت نشان داده است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از عده ای مزدور به عنوان منافق که به کشور خیانت کرده اند در کشور فرانسه هستند. این یک اسلحه کهنه و یکبار مصرف است و فرانسه اگر می خواهد به دنبال حیثیت بین‌المللی باشد نباید این طور تابع محض آمریکا باشد.

ولایتی تصریح کرد: فرانسه نوچه ترامپ در اروپا است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل اظهار داشت: نه عربستان عددی است که بتواند کاری علیه ایران کند و نه رژیم صهیونیستی.

وی عنوان کرد: از ابتدای تأسیس رژیم صهیونیستی، عربستان ارتباطات پشت صحنه ای با صهیونیست ها داشته است و اکنون نیز این ارتباط آشکارا شده است که این موضوع نهایت ضعف عربستان است که فکر می کنند با تکیه بر صهیونیست ها می توانند کاری کنند.

ولایتی خاطرنشان کرد: صهیونیست ها اگر می توانستند کاری کنند، حصارهای دور شهرک های خود را بلندتر می کشیدند که علاوه بر اینکه فلسطینی ها نتوانند از آنها رد شوند، بتوانند جلوی مهاجرت مردم خود را بگیرند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌المللی گفت: رئیس جمهور هر زمان که مجال بوده، در خصوص فلسطین صحبت کرده است. همچنین وی هر زمان که توانسته بر علیه رژیم صهیونیستی نیز صحبت کرده است.

وی اظهار داشت: بدون تردید کل بیت المقدس پایتخت فلسطین است.

ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نتایج برجام نیز تأکید کرد: آمریکایی ها تلاش می کنند به هر شکل که شده نتیجه ای که در روح و جسم این قرارداد است را بر خلاف آن فعالیت کنند.

وی افزود: اروپایی ها نقش بازی می کنند و مشخص است که برخی از کشورهای اروپایی تقسیم نقش کرده اند. برخی از اروپایی ها، حرف هایی می زنند که تکرار حرف های ترامپ و آمریکا است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل تأکیدکرد: ما در منطقه هستیم تا زمانی که همسایه های ما از ما کمک بخواهند به آنها کمک می کنیم.

ولایتی تصریح کرد: آمریکا قصد دارد بدون اجازه سوریه ۱۰ هزار نیرو به این کشور بیاورد و به ما می گویند که شما نباشید.

وی در خصوص برجام گفت: ما تلاش می کنیم به نتیجه خوبی برسیم.