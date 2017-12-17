خبرگزاری مهر- گروه استانها: همهچیز از یک عکس شروع شد که در گروهها و کانالهای تلگرامی دستبهدست شد و درنهایت سر از رسانههای رسمی درآورد. بر اساس اطلاعات اولیه که خبرنگار مهر کسب کرد یک پسربچه دبستانی در یکی از مدارس ناحیه دو خرمآباد بر اثر آنچه ضرب و شتم توسط مدیر مدرسه مطرحشده دچار کبودی پا شده است.
پس از انتشار این موضوع روابط عمومی اداره کل آموزشوپرورش لرستان از بررسی و پیگیری موضوع خبر داد و اعلام کرد: مقررشده که رئیس آموزشوپرورش و همچنین کارشناسان این اداره بهصورت حضوری به این مدرسه مراجعه و موضوع را بررسی و بعد از حضور و بررسی موضوع مقررشده که نتیجه را به اداره کل آموزشوپرورش استان اعلام کنند.
اما این پایان ماجرا نبود، مدیر مدرسه موردنظر نیز در واکنش به مسائل مطرحشده در رسانهها و شبکههای اجتماعی ادعا کرد که ضرب و شتمی در کار نبوده است و این موضوع نیز از سوی روابط عمومی آموزشوپرورش لرستان رسانهای شد.
در همین اوضاع بود برخی رسانهها به نقل از مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو خرمآباد خبر از عزل مدیر مدرسه مربوطه دادند، موضوعی که از سوی مدیرکل آموزشوپرورش لرستان تکذیب و در رسانههای مختلف نیز بازنشر شد تا این رسانه خاص نیز پس از تکذیب مسئولان تیتر خبر خود را به معرفی مدیر مدرسه به «دادگاه» تغییر دهد.
اما بازهم این اظهارنظرهای پینگپنگی از سوی مسئولان در اداره کل آموزشوپرورش لرستان و شهرستان خرمآباد ادامه داشت تا مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو خرمآباد در واکنش به اظهارات مدیرکلش به یکی از خبرگزاریها بگوید: طبیعی است که برخی این عمل را تکذیب کنند، اما در حقیقت این حادثه اتفاق افتاده است و ما از اینچنین اتفاقاتی بههیچعنوان نمیگذریم.
بهمنیان افزود: مدیر مدرسه را به آموزشوپرورش ناحیه دو احضار کرده و نامه عزل وی از مدیریت مدرسه را نوشتیم، همچنین مدیر خاطی جهت برخورد به مراجع قضایی معرفیشده است.
این اظهارات در حالی منتشر شد که روابط عمومی آموزشوپرورش در توضیحاتی که در خبرگزاریها و پایگاه اطلاعرسانی آموزشوپرورش نیز منتشرشده تأکید کرد که عزلی در کار نبوده و موضوع برای بررسی به هیئت تخلفات اداری رفته است.
خودتکذیبی مجموعه آموزشوپرورش موجب شد تا اظهارنظرهای مختلف و متفاوت مخاطبان را سردرگم کند، هرچند که شاید به نظر میرسید متولیان در آموزشوپرورش باید کمی منتظر میماندند تا در هیئت تخلفات اداری با حضور مدیر مدرسه و اولیا دانشآموز موضوع جدیتر بررسی شود و به دور دستپاچگی نسبت به اطلاعرسانی اقدام کنند.
خبرگزاری مهر برای تنویر افکار عمومی پس از پیگیریهای متعدد موفق به گفتگو با مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو خرمآباد شد که اظهارات وی دقیقاً و بدون هیچ قضاوتی در ذیل میآید.
روایت بهمنیان: کتمان مدیر مدرسه و درخواست بخشش اولیا
مجتبی بهمنیان مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو خرمآباد پیرامون موضوع ضرب و شتم دانشآموز خرمآبادی با اشاره به اینکه در این موضوعات یک حقوقی دانشآموز دارد که باید رعایت شود و حقوقی هم معلم دارد، اظهار داشت: ما برنامهای داریم که در اجرای آن اولیای دانش آموزان یک روز مدرسه را اداره میکنند تا با سختیهای کار آشنا شوند، اولیا مبهوت میمانند که چگونه معلمان مدرسه را میتوانند اداره کنند.
وی با بیان اینکه عوامل و مؤلفههای زیادی در به وجود آمدن حوادث اینچنینی دخیل است، تصریح کرد: شکی نیست که حقوق دانشآموز را یقیناً دنبال کرده و میکنیم، در این مورد هم قانونگذار بخشهایی مثل دفتر حقوقی و هیئت بدوی را پیشبینی کرده است.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو خرمآباد با تأکید بر اینکه مدیر مدرسه را آوردهایم و نامه نوشتهایم برود هیئت بدوی و موضوع بررسی شود، در مورد اخبار منتشرشده پیرامون عزل مدیر این مدرسه افزود: مگر میشود با معلم ۲۹ سال سابقه برخورد بدی کنیم، بهتناسب تخلف، قانونگذار رأی صادر میکند.
بهمنیان با اشاره به اینکه بر اساس آنچه که خبرگزاریها گفتند که چنین اتفاقی افتاده ما وارد قضیه شدیم وگرنه در اطلاع وقوع چنین مسئلهای نبودیم، ادامه داد: متأسفانه برخی اخبار بدون هیچگونه کار کارشناسی منتشر شد.
وی با بیان اینکه بههرروی ما وارد عمل شدیم و پرونده تشکیل دادهایم و فردا در هیئت بدوی بررسی میشود، البته مدیر مدرسه موضوع را کتمان کرده است، تصریح کرد: این در حالی است که خانواده دانشآموز نیز حالا میگوید اگر میشود از مدیر مدرسه بگذرید.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو خرمآباد گفت: ما در پاسخ به خانواده گفتهایم که شما اول عکسها را منتشر کردهاید بعد به دلیل فشار از سوی اقوام میگویید از خاطی بگذریم، این حق شخصی خانواده دانشآموز است اما ما از حق عمومی قضیه نمیگذریم چراکه تنبیه کردن خلاف است.
واکنش به خبر عزل مدیر مدرسه
این موضوع که مدیر مدرسه یک روز در منصب خود نباشد چیز مهمی هم نیست، اگر هم این کار را نمیکردیم وی به دلیل حضور در جلسه هیئت بدوی مجبور بود که سرکار نرودبهمنیان با بیان اینکه خانواده دانشآموز بهصورت مکتوب شکایت نوشتهاند و ما هم موظفم این شکایت را به کارشناس بررسی شکایت ارجاع بدهیم، آنها وارد عمل شدهاند و با مدیر مدرسه صحبت کردهاند، تصریح کرد: ما به جهت شکایت خانواده و بر اساس تصویر منتشرشده، گفتهایم مدیر مدرسه تا اطلاع ثانوی سر کار خود حاضر نشود تا در هیئت بدوی رأی داده شود؛ اصل رأی پرونده در هیئت بدوی مشخص میشود.
وی با اشاره به اینکه این موضوع که مدیر مدرسه یک روز در منصب خود نباشد چیز مهمی هم نیست، اگر هم این کار را نمیکردیم وی به دلیل حضور در جلسه هیئت بدوی مجبور بود که سرکار نرود، مدعی شد: رسانهای که خبر عزل مدیر مدرسه را منتشر کرده خودش چیزی به مصاحبه من اضافه کرده است.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو خرمآباد افزود: اگر ثابت شود که کار مدیر مدرسه نبوده و در هیئت بدوی رفع اتهام شود، دوباره وی به سرکارش برمیگردد.
معرفی به دادگاه یا هیئت تخلفات اداری؟
اما قصه معرفی مدیر مدرسه به «دادگاه» چه بود؟ بررسی قوانین مرتبط با تنبیه بدنی دانش آموزان نشان میدهد که مرجع اصلی رسیدگی در وزارت آموزشوپرورش به تخلفات اینچنینی هیئت تخلفات اداری است.
مطابق قانون «اگر معلم یا هر یک از مسئولان مدرسه مبادرت به تنبیه بدنی دانشآموزان و یا سایر تنبیهاتی که طبق ماده ۷۷ آئیننامه، ممنوع شده کنند مرتکب تخلف اداری شده است و والدین دانشآموز میتوانند مراتب را با طرح شکایت به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، مستقر در هر وزارتخانه اعلام و پیگیری کنند.»
همچنین مسئولان آموزشوپرورش در این رابطه گفتهاند: «در صورت هرگونه اعتراض به عملکرد آموزشی مدارس دولتی میبایست موضوع حسب مورد از طریق معاونت آموزش ابتدایی یا معاونت آموزش متوسطه یا اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت پیگیری شود اما چنانچه اقدام مدیران و مسئولان مدرسه برخلاف قوانین و مقررات و بخشنامههای صادره بوده و مشمول یکی از عناوین ۳۸ گانه ذیل ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا از مصادیق تخلفات ناشی از اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی باشد، به استناد مواد ۳۳ الی ۳۵ قانون مذکور موضوع حسب مورد قابلیت طرح در هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزشوپرورش و شورای نظارت را خواهد داشت.»
خدانظر دریکوند در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس روال اداری، هرگونه اتفاقی که در حوزه ضرب و شتم دانش آموزان صورت بگیرد را از طریق هیئت تخلفات آموزشوپرورش بررسی میکنیم.
وی با بیان اینکه در این رابطه نیز هیئت تخلفات آموزشوپرورش وارد موضوع شده است، تصریح کرد: در حال حاضر مدیر مدرسه مدعی است که این اتفاق از سوی وی رخ نداده است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با بیان اینکه اگر تخلفی صورت گرفته باشد بهطور حتم با خاطیان برخورد میشود، ضمن تکذیب خبر عزل مدیر این مدرسه گفت: همچنان بررسیها از سوی هیئت تخلفات در حال انجام است و مدیر مدرسه عزل نشده است.
دریکوند خاطرنشان کرد: نتیجه بررسیهای هیئت تخلفات آموزشوپرورش نیز طی یک تا دو روز آینده اعلام میشود.
جمعبندی اظهارات منتشرشده در دیگر رسانهها و فایل مصاحبههای موجود در خبرگزاری مهر نشاندهنده تناقضهای جدی است که بهدوراز هرگونه پیشداوری، ضمن تاکید بر اعتماد به همکاران رسانهای قضاوت به مخاطبان محول میشود.
بههرروی بهرغم برخی بداخلاقیهای رسانهای در انداختن توپ تقصیر اطلاعرسانی متناقض به زمین خودِ فعالان رسانهای، خبرگزاری مهر معتقد است که اظهارنظرهای ضدونقیض مسئولان در آموزشوپرورش موجب سردرگمی مخاطبان شده است و شاید بهتر باشد رسانهها با همگرایی جدیتری این موضوع را پیگیری کنند تا بتوان از حقوق هر دو طرف ماجرا اعم از دانشآموز و مدیر موردنظر صیانت و در ضمن بستر برخورد با متخلفان را فراهم کرد.
نظر شما