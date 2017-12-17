توصیه روحانی درباره منشورحقوق شهروندی/مصوبه دولت برای زلزله زدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالروز ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رییس‌ جمهور، جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران به ارایه گزارش دستگاه‌های اجرایی و بحث و بررسی پیرامون این موضوع اختصاص یافت.

رییس‌ جمهور که ریاست این جلسه هیات دولت را برعهده داشت، با بیان اینکه مردم باید در زندگی روزمره خود رعایت حقوق شهروندی را احساس کنند، تمامی دستگاه‌ های اجرایی را به اهتمام ویژه در این باره توصیه کرد.

روحانی، رفع تبعیضات ناروا و رعایت کامل حقوق اقوام، مذاهب و زنان را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: دستگاه‌ های دولتی باید پیشگام در رعایت این حقوق باشند.

رییس جمهور اظهارداشت: اگرچه رعایت کامل حقوق شهروندی به نهادها و قوای دیگر هم مربوط می‌ شود ولی قوه مجریه باید در اجرای منشور پیشگام باشد و در حیطه اختیارات قانونی خود، با تعرض به حقوق مردم مقابله کند.

روحانی تصریح کرد: حق دسترسی به اطلاعات، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق اشتغال و کار شایسته، برخی از مواد مهم ۲۲ گانه در منشور حقوق شهروندی است که تحقق آنها، پیگیری جدی برای رفع موانع را می‌ طلبد.

رییس جمهور از همه دستگاه‌ های اجرایی خواست که در نخستین سالگرد ابلاغ منشور حقوق شهروندی، گام نخست خود در این مسیر را به مردم گزارش کنند.

هیات دولت در ادامه این جلسه با اختصاص مبلغ دو هزار و ۱۰۷ میلیون ریال تسهیلات بانکی برای بازسازی اماکن مسکونی روستایی و شهری، تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأمین لوازم خانگی و سایر هزینه ‌های ضروری با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری برای آسیب‌ دیدگان ناشی از زلزله استان کرمان موافقت کرد.

همچنین پرداخت کمک بلاعوض جهت احداث ۳ هزار واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد ۶۰ میلیون ریال و احداث یکهزار و ۶۱۲ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد ۵۰ میلیون ریال، تعمیر یکهزار واحد مسکونی شهری و روستایی و واحدهای تجاری به ازای هر واحد ۲۰ میلیون ریال و تأمین لوازم خانگی چهار هزار ۶۱۲ واحد مسکونی آسیب دیده به ازای هر واحد ۲۰ میلیون ریال مورد تصویب دولت قرار گرفت.