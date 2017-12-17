سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه افزایش نرخ ارز و طلا در بازار قیمت بسیاری از ارقام صادراتی و وارداتی را مشمول خود می‌کند و تأثیر مستقیم در بازار دارد، ابراز داشت: افزایش نرخ ارز و طلا تنها بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها است، با رویه نامیمون بازار کشور در مناسب‌های مختلف مانند شب عید و شب یلدا شاهد افزایش قیمت کالای اساسی مانند آجیل و خشکبار هستیم.

وی با یادآوری اینکه رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار اعلام کرد که افزایش۲۵ درصدی در این مقوله ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است، گفت: این امر از عدم سیاست‌گذاری درست دست‌اندرکاران ناشی می‌شود و درنتیجه از سوی مردم بهانه‌ای برای افزایش قیمت آجیل قلمداد خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه سیستم قدیمی و سنتی نظارت برافزایش قیمت‌ها همیشه ناکارآمد بوده است، ابراز داشت: این‌گونه نظارت‌ها تنها نزد خرده‌فروش‌ها می روند نه دلالان دانه‌درشت لذا ما سال‌ها مطالبه ایجاد سامانه‌های یکپارچه را مطرح می‌کنیم.

حسینی شاهرودی در ادامه تصریح کرد: در قانون برنامه توسعه پنجم مصوب شد تا سامانه‌ها توسط ستاد تنظیم بازار ایجاد شود و در قانون بر این امر تأکید شده است چراکه پس از تصویب، شبکه‌های موجود به هم متصل و بانک اطلاعاتی قوی و غنی در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار می‌گیرد اما این امر تاکنون محقق نشده است.

وی همچنین ضمن بیان اینکه با این رویه نمی‌توانیم کنترل درستی بر بازار داشته باشیم مگر اینکه به‌صورت مستقیم در بازار دخالت کنیم، مانند کاری که برای شب عید با تزریق میوه در بازار انجام می‌شود، افزود: این امر اما باید در همه مناسب‌های ویژه انجام شود که شاید کار اصولی و درستی نباشد که دائم دولت برای دخالت در بازار ورود کند.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس ابراز داشت: طبیعتاً شب یلدا نزدیک است و شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم که اگر پیشگیری نشود و سیاست‌گذاری درستی صورت نگیرد این افزایش تا شب عید تداوم خواهد داشت.

حسینی شاهرودی در ادامه تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی برای ایجاد صندوق های مکانیزه در مبادی فروش در دست بررسی است که در واقع این صندوق نه تنها در شفاف سازی امور مالیاتی بلکه اطلاعات لازم از خرید کالا و مبادی خرید و فروش کالا در اختیار دستگاه های نظارتی خواهد گذاشت.