سپردن پستهای شهرداری کرمانشاه به نیروهای شرکتی/ کسی پاسخگو نیست

خبرگزاری مهر– گروه استانها: بدون تردید در دنیای امروز نیروی انسانی متخصص و کارآمد یکی از شاخصه های زمینه ساز رشد و اعتلای هر سازمانی است و شاید چندان گزاف هم نباشد اگر از آن به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان نام ببریم.

اما این تخصص و کارآمدی را نیروی انسانی علاوه بر استعداد و توانایی خود، طی سالها خدمت در سازمان کسب می کند و در یک نظام ارتقای سالم و در چارچوب قوانین موجود، زمینه رشد و تعالی در تصاحب پست های سازمانی و مدیریتی می یابد و پس از آن نیز به بکارگیری توانایی های کسب شده در مسیر تحقق اهداف سازمان و همچنین انتقال اندوخته های خود به دیگران می پردازد.

حالا اگر این تجارب کسب شده توسط نیروهای سازمان که طی سالها در مناصب سازمانی به کار گمارده شده اند و برای تربیت آنها هزینه های گزافی هم پرداخت شده خارج از سازمان به کار گرفته شود تکلیف چیست؟

از این رو و برای پوشش این نقص، قوانینی وضع شده که در چارچوب آنها تنها کارمندان پیمانی و رسمی که به سازمان تعهد خدمت دارند می توانند سمت های سازمانی را تصاحب کنند.

هرچند همیشه و همه جا معمولا اتفاق می افتد که وجود برخی روابط، شایسته سالاری را فدای رابطه سالاری می کند و در سایه خلاء قوانین، نقص های موجود و... نیروهای توانمند سازمان با ناامیدی از این سیستم کژدار و مریز عملا کارایی خود را از دست می دهند.

یکی از انواع روش های استخدامی مربوط به نیروهای شرکتی است که به نیروهایی اطلاق می شود که توسط شرکت های تامین نیروی انسانی برای شرکت ها و دستگاه های دولتی تامین می گردد و این نیروها در واقع با دستگاه اصلی قرارداد ندارند و طرف قرارداد آنان شرکت تامین نیروی انسانی و متعلق به بخش خصوصی است.

با وجود تخلف بودن به کارگیری نیروهای شرکتی در پست های سازمانی مواردی شنیده شده و مورد انتقاد قرار گرفته که در شهرداری کرمانشاه و سازمان های زیرمجموعه آن تعدادی از این نیروها در سمت های سازمانی مشغول به فعالیت هستند که تاکنون هم هیچ یک از مراجع نظارتی استان به این موضوع ورود نکرده اند یا لا اقل گزارشی از بررسی های آنها در دسترس رسانه ها نیست.

آیا با وجود اینکه نیروهای شرکتی تعهد مستقیم خدمتی به شهرداری ندارند و تعهد خدمت آنها صرفا به شرکت هایی است که در استخدام آنها هستند، شهرداری کرمانشاه با انتصاب آنها در پست های سازمانی برای خود تعهد حقوقی ایجاد کرده است!؟ این سوالی است که خبرنگار مهر در پی پاسخ به آنها برآمد.

عدم پاسخگویی مسئولان نظارتی استان

خبرنگار مهر، برای پیگیری این موضوع به سراغ مسئولان دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کرمانشاه رفت که با عدم پاسخگویی آنها در این خصوص مواجه شد.

همچنین خبرنگار مهر، برای بررسی بیشتر موضوع به اداره کل بازرسی استان مراجعه کرد که مسئولان اداره کل بازرسی استان نیز اعلام کردند بر اساس دستورالعمل سازمان بازرسی کل کشور اجازه مصاحبه ندارند!

بارها به شهردار تذکر دادیم

یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد به کارگیری نیروهای شرکتی در پست های سازمانی شهرداری اظهار داشت: این موضوع را بهتر است از طریق شهردار پیگیر شوید چون ایشان مجری هستند که اگر تخلفی باشد یا نباشد خودشان پاسخگو باشند.

سیدحجت الله موسوی اجاق بیان داشت: در عزل و نصب های این چنینی شورای شهر دخالتی ندارد، البته مورد خاص خلاف قانونی هم مشاهده نشده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا شورا در حیطه وظیفه نظارتی خود بر عملکرد شهرداری به این موضوع ورودی نداشته است، گفت: بارها به خود شهردار تذکر دادیم که از نیروی های شرکتی نباید در پست های سازمانی استفاده کند، در عین حال گویا استفاده می شود.

شهردار هم پاسخگو نیست

شهردار کرمانشاه هم با اطلاع از موضوع مصاحبه، حاضر به گفتگو با خبرنگار مهر نشد، هرچند شاید هم پاسخی برای این موضوع نداشت که با وجود پیگیری های مکرر در مقام پاسخگویی به عملکرد سازمان عریض و طویل زیرمجموعه اش قرار نگرفت.

به گزارش مهر، آنچه مسلم است انتصاب نیروهای شرکتی در هر پست سازمانی تخلف است و باید منتظر ماند که مسئولان شهرداری کرمانشاه در پاسخ به این ابهام چه خواهند گفت؟