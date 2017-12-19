سیمین امیریان نویسنده و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «داروک و گربه نوازنده» که این روزها در تالار هنر روی صحنه است به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی از سه شنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۹ در تالار هنر اجرا شده است و خوشبختانه تا امروز استقبال از کار خوب بوده و بازخوردهای رضایت بخشی دریافت کرده ایم.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: داستان نمایش از این قرار است که در برکه ای در وسط جنگل داروک ها یا همان قورباغه های سبز درختی زندگی می کنند. داروک ها موجودات بی آزار و تمیز و از لحاظ جثه هم بسیار کوچک هستند، اما از طرفی وزغ های بیلچه‌پا که قورباغه های بزرگی هستند به محض به دنیا آمدن بچه داروک ها هر سال به برکه آنها حمله کرده و تخم داروک ها را به غارت می برند تا اینکه یک روز یک مامان داروک تصمیم می گیرد که تخم های برکه خود را به جایی دیگر منتقل کند تا بیلچه‌پاها به آنها دسترسی پیدا نکنند به همین دلیل تمام تخم ها را به داروک کوچولو (نیلو) می دهد تا او این کار را انجام دهد. نیلو با پیمودن چندین برکه، تخم های مامان داروک را به برکه ای ناشناخته و دور از چشم بیلچه‌پاها منتقل می کند. او در کنار برکه با میمون آشنا می شود اما با ورود گربه ای نوازنده در آسمان سوار بر بالون همه چیز تغییر می کند. گربه نه تنها نوازنده که محقق و عکاس هم است...

این مدرس تئاتر با اشاره به گروه سنی مناسب این نمایش بیان کرد: معتقدم در دوره ای قرار داریم که خردسالان و کودکان خیلی زودتر از زمان قدیم بزرگ و فهمیده می شوند بنابراین باید رده سنی که سال های قبل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای آنها قایل شده اند، تغییر کند. نمایش «داروک و گربه نوازنده» را کودکان ۴ - ۵ سال به بالا درک می کنند همچنین در این نمایش نکات جذابی هم برای بزرگسالان که معمولا همراه کودکان به تماشای این نوع آثار می نشینند، وجود دارد تا آنها نیز از دیدن نمایش لذت ببرند و شاد باشند.

امیریان درباره تاثیرگذاری و آموزنده بودن داستان های کودکانه یادآور شد: قصه هایی مثل «بزبز قندی» بارها گفته شده اند و درست است که داستان های فولکلوری هستند اما دیگر کمتر مناسب کودکان امروزی هستند و به کارشان نمی‌آیند بنابراین باید به دنبال تعریف کردن تجربیات نمایشی باشیم که به درد کودکان بخورد و به عنوان یک تجربه در زندگی به کمک شان بیاید. نمایش «داروک و گربه نوازنده» نیز در همین راستا شکل گرفت و من تلاش کردم در نگارش نمایشنامه به کودکان آموزش دهم اگر راهی را به اشتباه رفتند، بازگردند و خطایشان را تصحیح کنند و نکته دیگر نیز اینکه در امانت داری و صداقت کوشا باشند.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: ما باید وظیفه مادربزرگ ها و پدربزرگ های قدیمی را که داستان های آموزنده برای نوه هایشان تعریف می کردند، برعهده بگیریم چون علاقه به دیدن نمایش های کودک در قشر تحصیل کرده و پدر و مادرهای امروزی زیاد دیده می شود و ما نیز باید از طریق اجرای نمایش های جذاب و آموزنده برای بچه ها ارزش قایل باشیم و به آنها آموزش های لازم را بدهیم.

فاطمه امینی، بنیامین بخشی زاده، حسین شفیعی، سهیل پناهی، المیرا پارسا، فرشاد مولایی، رها مقدم، معصومه آرواز، حمیدرضا گودرزی، سهیل میرزا آقایی، سروش پارسا، سیاوش تهرانی، پارسا پوربخش در این نمایش که تا ۳۰ دی ماه هر شب ساعت ۱۹ در تالار هنر روی صحنه می رود، ایفای نقش می کنند.