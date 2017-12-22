فرزاد موتمن کارگردان فیلم سینمایی «سراسر شب» درباره آخرین وضعیت تولید این اثر به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری به تازگی توسط حسین ابوالصدق آغاز شده و همچنین این روزها بابک میرزاخانی مشغول ساخت موسیقی متن «سراسر شب» است.

وی درباره حضور این فیلم در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر بیان کرد: ما به سرعت نسخه ای از این اثر را به دبیرخانه جشنواره ملی فیلم فجر ارایه می کنیم و فکر می کنم «سراسر شب» فیلم خوبی است.

الناز شاکردوست، امیر جعفری، افسانه چهره‌آزاد، سینا حجازی، آزاده صمدی، مهدی سلطانی، حسام شجاعی، سحر نظام دوست، محمدرضا هاشمی، ایلناز آذری، دیانا روهنده، آفرین رهنما، داراب داداش زاده بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«سراسر شب» به نویسندگی مشترک زامیاد سعدوندیان و فرزاد موتمن یک درام معاصر اجتماعی است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «مهتا برای یافتن ردی از داوود مرادی که آخرین فرد مرتبط با خواهرش مریم، پیش از خواب طولانی مدتش بوده به محله زندگی داوود می‌رود تا پاسخی برای سوالاتش پیدا کند.»