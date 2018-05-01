«سراسرشب» باید در فصل سرد اکران شود/ پایان مراحل فنی

فرزاد موتمن کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «سراسر شب» به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی گفت: این فیلم در حال حاضر در استودیو اصلاح رنگ پیشگامان آریا در حال گذراندن آخرین مراحل فنی است.

وی با اشاره به نرسیدن فیلمش به سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر توضیح داد: به دلیل طولانی شدن مرحله رندر این اتفاق نیفتاد ولی فیلم هفته آینده آماده نمایش می شود.

موتمن درباره زمان اکران «سراسر شب» بیان کرد: بهترین زمان اکران «سراسر شب» در فصل سرد است چون این فیلم تماما در یک شب در خیابان و با ۲ نفر روایت می شود که در سرما هستند بنابراین این احساس باید منتقل شود.

این کارگردان در پایان عنوان کرد: این فیلم آنقدر برای من عزیز و مهم است که شاید تا زمانی که به نتیجه نرسد نتوانم کار جدیدی را شروع کنم.

الناز شاکردوست، امیر جعفری، افسانه چهره آزاد، سینا حجازی، آزاده صمدی، مهدی سلطانی، حسام شجاعی، سحر نظام دوست، محمدرضا هاشمی، ایلناز آذری، دیانا روهنده، آفرین رهنما، داراب داداش زاده بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«سراسر شب» به نویسندگی مشترک زامیاد سعدوندیان و فرزاد موتمن یک درام معاصر و در خلاصه داستانش آمده است: مهتا برای یافتن ردی از داود مرادی که آخرین فرد مرتبط با خواهرش مریم، پیش از خواب طولانی مدتش بوده به محله زندگی داود می رود تا پاسخی برای سوالاتش پیدا کند ...