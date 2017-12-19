شب یلدا، میوه ها را پَر داد /انار، موز و خرمالو گران شد

علیرضا متبحری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در آستانه شب یلدا، قیمت ۳ قلم میوه از جمله خرمالو، انار و موز افزایش یافته است، گفت: نسبت به هفته قبل انار کیلویی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان، خرمالو کیلویی ۵۰۰ تومان و همچنین نسبت به حدود سه روز گذشته هرکیلوگرم موز بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان گران شده است.

وی قیمت هرکیلوگرم انار را در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم انار درجه یک ممتاز را ۷۰۰۰ تومان عنوان کرد و ادامه داد: نرخ هرکیلوگرم خرمالوی ممتاز در میدان مرکزی میوه و تره بار ۶۰۰۰ تومان، خرمالوی شمالی بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و قیمت موز حدود ۴۰۰۰ تومان است.

عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان گفت: قیمت هندوانه درجه یک نیز کیلویی ۱۸۰۰ تومان، سیب درختی سفید بین ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، پرتقال شمال باکیفیت بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، پرتقال جنوب بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، نارنگی شمال بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و کیوی ۲۵۰۰ تومان است.