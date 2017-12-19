ضبط سریال «آسمان هوای باران دارد» به ۷۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، امیر پوررحمانی تهیه کننده سریال تلویزیونی «آسمان هوای باران دارد» گفت: با حمایت همه جانبه علیرضا برازش مدیر محترم شبکه یک سیما و تلاش های امیرحسن آشتیانی پور مدیرگروه فیلم و سریال شبکه یک، توانسته ایم کار تولید «آسمان هوای باران دارد» را از مرز ۷۰ درصد تصویربرداری عبور دهیم. تا ۲ ماه آینده فیلمبرداری این سریال به پایان خواهد رسد.

وی درباره مضمون سریال «آسمان هوای باران دارد» عنوان کرد: این سریال در راستای اهداف رسانه ملی و با تأسی به مقوله نظام تعلیم و تربیت و جایگاه خانواده در دوم مهر امسال کلید خورد. در این سریال سعی شده است چگونگی گفتمان خانواده ها و تعامل اصولی آن به تصویر کشیده شود تا مخاطب فهیم با یک خانواده متعادل با زبان هنر و دنیای تصویر آشنا شود.

پور رحمانی ادامه داد: طراحی سریال و قصه ها توسط خودم و نویسندگی اثر بر عهده احمد رفیع زاده می باشد.

وی درباره زمان پخش این سریال یادآور شد: قرار است این سریال از ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ پخش شود. الان گروه در لوکیشن منزل خانم بانیان (مدیر مدرسه) هستیم و تا ۳ روز آینده به لوکیشن هنرستان و بیمارستان می رویم. مرجانه گلچین، فریبا کوثری، بابک کریمی، فریبا جدیکار، بهرنگ علوی، علی عمرانی و تیما پوررحمانی از بازیگرانی هستند که این روزها مقابل دوربین می روند.

داستان «آسمان هوای باران دارد» قصه خانواده ای است که برای ادامه تحصیل دختر بزرگ شان در مقطع دکترا راهی تهران می شوند اما خواسته یا ناخواسته درگیر موضوعاتی می شوند که دستمایه قصه های این سریال است.

سریال «آسمان هوای باران دارد» به کارگردانی شهرام شاه حسینی، کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۳۰ قسمت ۴۰ دقیقه ای در حال تولید است.