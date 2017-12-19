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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

پیش‌تولید «صفر تا صد» به زودی آغاز می شود

پیش‌تولید «صفر تا صد» به زودی آغاز می شود

پیش‌تولید فیلم سینمایی «صفر تا صد» به کارگردانی داود نوروزی به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش تولید فیلم سینمایی «صفر تا صد» به کارگردانی داود نوروزی به زودی آغاز می شود. این فیلم سینمایی با موضوع اجتماعی-حادثه ای ساخته می شود.

تهیه کنندگی این پروژه را به صورت مشترک علیرضا مهرام و محمدحسین کردی برعهده دارند.

عواملی که حضور آنها تا کنون در این پروژه قطعی شده عبارتند از کارگردان: داود نوروزی، مشاوره پروژه: سید علیرضا جلال زاده، جانشین تهیه کننده: عباس رستمی، مدیر صدابرداری: مهرداد اکبرزاده.

مذاکره با سایر عوامل و بازیگران سینمایی برای حضور در این فیلم آغاز شده است.

کد مطلب 4176890

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