به گزارش خبرنگار مهر، پیش تولید فیلم سینمایی «صفر تا صد» به کارگردانی داود نوروزی به زودی آغاز می شود. این فیلم سینمایی با موضوع اجتماعی-حادثه ای ساخته می شود.

تهیه کنندگی این پروژه را به صورت مشترک علیرضا مهرام و محمدحسین کردی برعهده دارند.

عواملی که حضور آنها تا کنون در این پروژه قطعی شده عبارتند از کارگردان: داود نوروزی، مشاوره پروژه: سید علیرضا جلال زاده، جانشین تهیه کننده: عباس رستمی، مدیر صدابرداری: مهرداد اکبرزاده.

مذاکره با سایر عوامل و بازیگران سینمایی برای حضور در این فیلم آغاز شده است.