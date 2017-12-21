به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد گفت: کسب رتبه اول پژوهشی و پرورشی در بین نواحی آموزش و پرورش استان همدان و انتخاب ۲ مدرسه شهر اسدآباد در بین ۱۰۰ مدرسه برتر کشور نشانگر ارتقاء سطح آموزش و پرورش طی یکسال گذشته است.

فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: اسدآباد بعد از مرکز استان همدان؛ بیشترین دانشجو و هیئت علمی را دارد و بدین ترتیب ۶ درصد از جمعیت شهرستان اسدآباد دانشجو و هیئت علمی دانشگاه هستند.

افشاری اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان اسدآباد بیش از ۳ هزار نفر بیسواد دارد که با یک برنامه ۲ و یا ۳ ساله می توان این میزان جمعیت بیسواد را به حداقل رساند.

وی با اشاره به اینکه اکثر افراد بی‌سواد شهرستان در گروه سنی بالا قرار دارند، افزود: با آموزش های ابتدایی می توان به توسعه و بالندگی افراد و شهرستان کمک کرد.

افشاری در ادامه گفت: بخشداران و شوراها و دهیاران روستاها نقش موثری در ارتقاء سوادآموزی دارند.

وی با اشاره به اینکه سطح سواد درصد قابل توجهی از جمعیت کشور دیپلم به پایین است، اظهار داشت: ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور تحصیلات بالای دیپلم داشته و یا در حال تحصیل هستند.

