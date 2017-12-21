به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان کرج که صبح پنج شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در هر تغییر و تحولی که صورت می گیرد برای اهل عبرت، عبرتی است، باید از این تغییرات در ابعاد مختلف درس گرفت.

وی با تاکید بر اینکه باید از فرصت های در اختیار برای خدمت به مردم استفاده کنیم، افزود: بدون شک ضایع کردن فرصت ها چیزی جز غصه و ناراحتی به همراه نخواهد داشت، ضایع کردن فرصت عمر تنها خسران به همراه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز خاطرنشان کرد: عمر آدمی سرمایه بزرگی برای هر فرد تلقی می شود که باید از این سرمایه بزرگ بهره مند شد، خداوند درهای رحمت خود را به روی افرادی باز می کند که در راستای خدمت به مردم در تلاش هستند.

آیت الله حسینی همدانی گفت: عمل صادق مصادیقی دارد که انجام وظایف محوله یکی از این موارد محسوب می شود، اهمیت دادن به امورات دیگر عمل خیری است که پیام اتحاد و وحدت همگانی را گوش زد می کند.

وی با اشاره به اینکه شب گذشته شاهد وقوع زلزله در استان های تهران، قم و البرز بودیم که رعب و وحشتی را بین مردم به وجود آورد، اظهار کرد: خداوند در این حوادث و بالایا ضعف انسان را به وی گوش زد می کند، این نشان می دهد در هر لحظه با مرگ زندگی می کنیم و با هر قدم به سمت مرگ نزدیک می شویم.

امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه مدیران در مواقع وقوع بحران قوه مدیریت و توان اداری مجموعه خود را نشان می دهند، تصریح کرد: در دوران مدیریت فرماندار سابق کرج بحث انتخابات یکی از مباحث حساس بود که به اندازه وسع، وظایف محوله توسط وی انجام گرفت.