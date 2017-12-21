۱۰ دوربین ثبت تخلف رانندگی در نقاط مختلف شهر همدان نصب خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان بعدازظهر پنج شنبه در کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان افزود: در حال حاضر ۲۱ دوربین نظارت تصویری و پایشی در سطح شهر همدان به صورت مکانیزه تمامی وقایع منطقه را ثبت می کنند.

گردان با بیان اینکه ۱۷ دوربین پایشی دیگر خریداری شده و بزودی در نقاط مختلف شهر نصب خواهد شد، اضافه کرد: با نصب این دوربین ها در مجموع در ماه آینده ۳۸ دستگاه دوربین نظارت تصویری در همدان فعال خواهد بود.

وی با اشاره به وجود ۲ دوربین ثبت تخلف در سطح شهر اظهار کرد: همچنین ۱۰ دوربین ثبت تخلف دیگر در نقاط مختلف شهر نصب خواهد شد به طوری که این دوربین ها به صورت اتوماتیک تخلفات و رفتارهای نامتعارف را ثبت می کنند.

گردان با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ ترافیک، اضافه کرد: دوربین های ثبت تخلف قابلیت اعمال مقررات را دارند و در مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه تخلف رانندگان از طریق به آنها پیامک اطلاع رسانی می شود و انتظار می رود با نهادینه کردن فرهنگ ترافیک نیروهای فیزیکی در سطح شهر حذف شده و دوربین ها ترافیک را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۵۰ دوربین ثبت تخلف و پایشی ترافیک شهر را کنترل خواهند کرد، افزود: برای ۲۷ دوربین جدید خریداری شده حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل ماده ۲۳ قانون راهنمایی رانندگی هزینه شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان همچنین از آمادگی استودیو رادیو مرکز کنترل ترافیک شهرداری همدان خبر داد و یادآور شد: در صورت انعقاد تفاهم نامه با صدا و سیما این استودیو راه اندازی خواهد شد.

کامران گردان در بخش دیگری از سخنانش به الکترونیکی کردن پرداخت کرایه اتوبوس ها اشاره کرد و گفت: از آبان ماه سال ۹۲ طرح بلیط الکترونیکی اتوبوسهای شهر همدان شروع شد و فرهنگ استفاده از بلیط الکترونیکی به خوبی در این شهر نهادینه شده به گونه ای که بیش از ۹۰ درصد مردم از کارت استفاده می کنند.

گردان بر الکترونیکی کردن پرداخت کرایه تاکسی ها نیز تاکید کرد و افزود: در صورتی که دستگاه های پرداخت الکترونیکی کرایه در تاکسی های همدان نصب شود مشکل پول خرد در این زمینه حل خواهد شد و اجرای این طرح از مطالبات تاکسی داران است که انتظار می رود بزودی اجرایی شود.

وی اضافه کرد: در صورت الکترونیکی کردن پرداخت کرایه تاکسی، همدان جزو استانهای پیشرو در اجرای این طرح در کشور خواهد بود.

