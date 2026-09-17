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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

ایجاد هنرستان جوار صنعت در سرخه؛ پیوند مهارت‌آموزی و اشتغال تقویت شد

ایجاد هنرستان جوار صنعت در سرخه؛ پیوند مهارت‌آموزی و اشتغال تقویت شد

سرخه- مدیر آموزش و پرورش سرخه از تفاهم‌نامه همکاری راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت در سرخه خبر داد و گفت: هدف این اقدام توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی متخصص در دبیرستان‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مونسان صبح پنجشنبه در مراسم امضای نخستین تفاهم‌نامه همکاری برای راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت در شهرستان سرخه اظهار کرد: هدف از این اقدام، توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز صنایع است.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در شهرستان سرخه افزود: این تفاهم‌نامه میان آموزش و پرورش شهرستان سرخه و نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری استان سمنان به امضا رسید.

مونسان با اشاره به اینکه راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت زمینه ارتباط مؤثر میان نظام تعلیم و تربیت و ظرفیت‌های صنعتی شهرستان را فراهم می‌کند، ادامه داد: این اقدام می‌تواند به تربیت نیروی انسانی ماهر متناسب با نیاز بازار کار منجر شود.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات صنایع در فرآیند آموزش، ضمن ارتقای کیفیت آموزش‌های عملی، دانش‌آموزان را با محیط واقعی کار آشنا می‌کند و انگیزه آنها را برای انتخاب رشته‌های فنی و مهارتی افزایش می‌دهد.

مونسان با قدردانی از همکاری مدیریت نیروگاه شهید باکری خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه نخستین گام برای راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت در شهرستان سرخه است و تداوم این همکاری می‌تواند به توسعه رشته‌های مهارتی و فراهم شدن زمینه اشتغال دانش‌آموزان کمک کند.

به گزارش مهر، بر اساس این تفاهم‌نامه، آموزش و پرورش سرخه و نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری متعهد شدند با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، تخصصی و صنعتی یکدیگر، برای راه‌اندازی هنرستان و به‌روزرسانی آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز صنعت همکاری کنند.

کد مطلب 6949838

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