به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مونسان صبح پنجشنبه در مراسم امضای نخستین تفاهم‌نامه همکاری برای راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت در شهرستان سرخه اظهار کرد: هدف از این اقدام، توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز صنایع است.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در شهرستان سرخه افزود: این تفاهم‌نامه میان آموزش و پرورش شهرستان سرخه و نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری استان سمنان به امضا رسید.

مونسان با اشاره به اینکه راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت زمینه ارتباط مؤثر میان نظام تعلیم و تربیت و ظرفیت‌های صنعتی شهرستان را فراهم می‌کند، ادامه داد: این اقدام می‌تواند به تربیت نیروی انسانی ماهر متناسب با نیاز بازار کار منجر شود.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات صنایع در فرآیند آموزش، ضمن ارتقای کیفیت آموزش‌های عملی، دانش‌آموزان را با محیط واقعی کار آشنا می‌کند و انگیزه آنها را برای انتخاب رشته‌های فنی و مهارتی افزایش می‌دهد.

مونسان با قدردانی از همکاری مدیریت نیروگاه شهید باکری خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه نخستین گام برای راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت در شهرستان سرخه است و تداوم این همکاری می‌تواند به توسعه رشته‌های مهارتی و فراهم شدن زمینه اشتغال دانش‌آموزان کمک کند.

به گزارش مهر، بر اساس این تفاهم‌نامه، آموزش و پرورش سرخه و نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری متعهد شدند با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، تخصصی و صنعتی یکدیگر، برای راه‌اندازی هنرستان و به‌روزرسانی آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز صنعت همکاری کنند.