۲.۳ درصد از اعتبارات اشتغال روستایی کشور سهم استان بوشهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پناه در نشست بررسی اجرای اشتغال‌زایی استان بوشهر اظهار داشت: از محل تسهیلات اشتغال فراگیر بندهای «الف وب» تبصره ۱۸ قانون بودجه مبلغ ۲۲۴ میلیارد تومان برای استان بوشهر تصویب شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به ابلاغ ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبارات یاد شده به بانک‌های عامل استان بوشهر گفت: از ۲۲۴ میلیارد تومان اعتبارات اشتغال‌زایی استان بوشهر ۱۱۵ میلیارد تومان آن برای پرداخت به طرح‌های اشتغال‌زا، به بانک‌های عامل استان بوشهر ابلاغ شده است.

پناه با تاکید بر اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی خاطر نشان کرد: برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی ۱.۵ میلیارد دلار در کشور اختصاص یافته که ۲.۳۴ درصد آن سهم اشتغال روستایی استان بوشهر است.

وی از اجرای طرح مشاغل خانگی در استان بوشهر خبرداد و افزود: برای اجرای طرح مشاغل خانگی در استان بوشهر ۲۰۰ میلیارد ریال تصویب شده که برای اجرای این طرح‌ها ۱۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات یاد شده تخصیص یافته است.