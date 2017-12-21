افزایش ۶ درصدی جمعیت قوچ ومیش در منطقه حفاظت شده انگوران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از محیط زیست استان زنجان، سید رضا موسوی مشکینی از اتمام سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت شده انگوران خبر داد و افزود : سرشماری پستانداران منطقه حفاظت شده انگوران با حضور ۳۵نفر از کارشناسان ومحیط بانان انجام شد و جمعیت گونه شاخص حیات وحش این منطقه(قوچ ومیش) ۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۵ داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه طبق سرشماری انجام شده جمعیت قوچ ومیش نسبت به سال قبل افزایش حدود ۶درصدی داشته است گفت: تعداد ۷۱۹راس قوچ ومیش ، ۶۰راس کل وبز ۷۰راس گراز ۱قلاده گرگ طی سه روز در منطقه حفاظت شده انگوران وپناهگاه حیات وحش انگوران سر شماری شد.

موسوی مشکینی ادامه داد: در سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد ۶۷۸راس قوچ ومیش و۷۵راس کل وبز در منطقه سرشماری شده بود .

وی خاطر نشان کرد: هدف از سرشماری سالانه برآورد جمعیت حیات وحش منطقه و مقایسه آماری با سالهای گذشته، بررسی وضعیت پوشش گیاهی منطقه، شناسائی عوامل تهدید و... به منظور برنامه ریزی بهتر برای حفظ گونه های ارزشمند است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان افزود:پناهگاه حیات وحش انگوران در جنوب شرق منطقه حفاظت شده انگوران واقع شده از سال ۱۳۴۹ به حفاظت درآمده و از سال ۱۳۵۴ نیز به پناهگاه حیات وحش تبدیل شده و دارای مساحت ۲۹ هزار و ۸۳۳ هکتاری است.

موسوی مشکینی اضافه کرد: منطقه حفاظت شده انگوران زیستگاه مناسبی برای قوچ و میش ارمنی و پازن و دیگر گونه های جانوری ازجمله خرس قهوه ای، روباه معمولی، سیاه گوش، سمور سنگی، کبک دری و چیل، باقرقره، سار، دال، شاه بوف، غاز خاکستری، تنجه، آنقوت، حواصیل، خوتکا، اگرت بزرگ، افعی زنجانی، لاک پشت افغانی و ماهیانی چون سفید رودخانه ای، سس، زرده پر و اسبله است.