رادیو و آستان مقدس حضرت معصومه (س) در مسیر توسعه تعاملات فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا در دیدار با حجت‌الاسلام سیداحمد مشرف معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه (س)، درباره ظرفیت‌های مشترک رادیو و آستان مقدس حضرت معصومه (س) در حوزه تولید و انتشار محتوای فرهنگی گفتگو کرد.

در این دیدار حجت‌الاسلام مبشری با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای همکاری میان شبکه‌های رادیویی و آستان مقدس حضرت معصومه (س)، بر ضرورت شکل‌گیری یک قرارگاه رسانه‌ای و فرهنگی میان شبکه‌های رادیویی تاکید کرد و گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت شبکه‌های مختلف رادیویی، زمینه معرفی و انعکاس فعالیت‌های فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه (س) را فراهم کرد.

پهلوانیان نیز با اشاره به تجربه فعالیت‌های معاونت صدا در مناسبت‌های اخیر، ظرفیت ایرانصدا را یکی از بسترهای مناسب برای توسعه این همکاری‌ها دانست و بیان کرد: تجربه‌ای که در این ایام به دست آمده است، نشان داد ایرانصدا ظرفیت قابل توجهی برای تولید و ارائه محتوای فرهنگی دارد و با توجه به استقبال مخاطبان و افزایش مراجعه به این سکو، می‌توان از این ظرفیت برای معرفی و ارائه فعالیت‌های فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه (س) استفاده کرد.

وی افزود: یکی از زمینه‌های همکاری می‌تواند تولید و عرضه کتاب‌های صوتی و پادکست‌های مرتبط با معارف، تاریخ، شخصیت و فعالیت‌های فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه (س) باشد تا این آثار در قالب‌های متنوع و متناسب با نیاز مخاطبان در اختیار آنها قرار گیرد.

معاون صدا ادامه داد: راه‌اندازی ریزشبکه‌های تخصصی نیز در دستور کار معاونت صدا قرار دارد و می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد یک ریزشبکه تخصصی با محوریت حضرت معصومه (س) و موضوعات فرهنگی مرتبط با ایشان بهره گرفت. چنین بستری می‌تواند زمینه‌ای برای تولید، تجمیع و انتشار محتوای فرهنگی و معارفی مرتبط با آستان مقدس باشد و مخاطبان علاقه‌مند را در فضای دیجیتال با مجموعه‌ای از برنامه‌ها و محصولات صوتی همراه کند.

حجت‌الاسلام سیداحمد مشرف معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه (س)، نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه حضرت معصومه (س) در هویت فرهنگی و دینی دختران و بانوان، بر ضرورت توجه ویژه به این گروه از مخاطبان تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های رسانه‌ای رادیو برای راه‌اندازی یک شبکه یا ریزشبکه تخصصی با محوریت دختران و بانوان مورد توجه قرار گیرد، گفت: حرم حضرت معصومه (س) می‌تواند محور شکل‌گیری یک جریان رسانه‌ای با تمرکز بر دختران و بانوان باشد؛ جریانی که در آن موضوعاتی همچون هویت‌بخشی، تکریم دختران و بانوان و مسائل فرهنگی مرتبط با آنان مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام مشرف در پایان بیان کرد: آستان مقدس حضرت معصومه (س) ظرفیت‌های فرهنگی گسترده‌ای دارد که می‌توان با همکاری رادیو، برای آنها زمینه‌سازی و ریل‌گذاری کرد و این ظرفیت‌ها را در قالب‌های جدید رسانه‌ای به مخاطبان معرفی کرد.

در ادامه این دیدار، بر استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های رادیویی، ایرانصدا و بسترهای نوین صوتی برای تولید و انتشار محتوای فرهنگی و معارفی و همچنین بررسی زمینه‌های همکاری مشترک میان معاونت صدا و آستان مقدس حضرت معصومه (س) تاکید شد.