روسیه: هنوز برای جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضا فرصت هست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت هنوز می‌توان با تدوین یک پیمان الزام‌آور برای ممنوعیت استقرار سلاح‌های تهاجمی در فضا، از شکل‌گیری رقابت تسلیحاتی در فضا جلوگیری کرد.

ریابکوف گفت روسیه معتقد است هنوز برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت تسلیحاتی در فضا فرصت وجود دارد و می‌توان از طریق تدوین یک پیمان حقوقی الزام‌آور، استقرار سلاح‌های تهاجمی در فضا را ممنوع کرد.

اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه پس از آن مطرح شد که آمریکا در این هفته اذعان کرد پنتاگون در حال فعالیت با سلاح‌هایی در مدار زمین است؛ اقدامی که نقطه عطفی در روند نظامی‌شدن فضا محسوب می‌شود.