به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین رئیس پلیس راهور تهران اظهار داشت: با توجه به مراجعاتی که به پمپ بنزین ها شده، نیروها این مکان ها را پوشش کامل داده اند.

سرهنگ عابدی ادامه داد: برای بار خروج ترافیک یا جابه جایی گسترده در سطح معابر، آمادگی صد درصدی داریم تا از کلیه امکانات استفاده شود. همکاران مان حضور دارند و روسای مناطق و رده های بعدی، همه آماده باش هستند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه پیش از این قرار بود امروز تا ساعت ١٩ طرح ترافیک و زوج و فرد برقرار باشد، گفت: با توجه به این که امروز تعطیل اعلام شد و طرح ترافیک و زوج و فرد برقرار نشد، تردد در سطح شهر بیشتر خواهد بود.

او ادامه داد: به همین دلیل در سطح شهر و به خصوص مناطق مرکزی هم پمپ بنزین ها را پوشش داده ایم و هم برای تردد و سفرهای درون شهری شب یلدا، تمهیدات لازم را در نظر گرفته ایم.

سرهنگ عابدی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین برای ترافیک شب یلدا، از نیروهای مناطقی که مشکل کمتری دارند مثل مناطق جنوبی، برای مناطق شمالی و مرکزی کمک گرفته ایم.