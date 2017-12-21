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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

جانشین رئیس پلیس راهور تهران:

نیروهای پلیس در آماده‌باش کامل هستند

نیروهای پلیس در آماده‌باش کامل هستند

جانشین رئیس پلیس راهور تهران با اعلام آمادگی صد درصدی نیروهای پلیس در تهران گفت: پلیس برای ترافیک شب یلدا، مناطق پرترافیک تهران را تحت پوشش کامل قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین رئیس پلیس راهور تهران اظهار داشت: با توجه به مراجعاتی که به پمپ بنزین ها شده، نیروها این مکان ها را پوشش کامل داده اند.

سرهنگ عابدی ادامه داد: برای بار خروج ترافیک یا جابه جایی گسترده در سطح معابر، آمادگی صد درصدی داریم تا از کلیه امکانات استفاده شود. همکاران مان حضور دارند و  روسای مناطق و رده های بعدی، همه آماده باش هستند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه پیش از این قرار بود امروز تا ساعت ١٩ طرح ترافیک و زوج و فرد برقرار باشد، گفت: با توجه به این که امروز تعطیل اعلام شد و طرح ترافیک و زوج و فرد برقرار نشد، تردد در سطح شهر بیشتر خواهد بود.

او ادامه داد: به همین دلیل در سطح شهر و به خصوص مناطق مرکزی هم پمپ بنزین ها را پوشش داده ایم و هم برای تردد و سفرهای درون شهری شب یلدا، تمهیدات لازم را در نظر گرفته ایم.

سرهنگ عابدی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین برای ترافیک شب یلدا، از نیروهای مناطقی که مشکل کمتری دارند مثل مناطق جنوبی، برای مناطق شمالی و مرکزی کمک گرفته ایم.

کد مطلب 4178958

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