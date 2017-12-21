خام فروشی در صادرات آفت تولید و اشتغال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کریمی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان مرکزی در اراک با اشاره به فعالیت صادراتی استان مرکزی اظهار داشت: اینکه آمار عملکرد صادراتی استان مرکزی در سال های اخیر روندی افزایشی داشته بسیار خوشحال کننده است علی رغم اینکه امسال تراز تجاری کشور در سطح ملی منفی بوده و واردات بر صادرات فزونی یافته است.

وی افزود: تراز منفی تجاری کشور بیانگر قصه پرغصه واردات محور بودن است، کشور ما به سبب وابستگی به پول نفت، تسهیل امر واردات را دراولویت قرار داده و به واردات بهای بیشتری می دهد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واردات با توجه به تمام سهولت ها در مقابل امر صادرات قرار دارد زیرا عملیات صادرات درگیری بیشتری داشته، از سود کمتری برخوردار است و پیگیری های بسیاری به دنبال دارد.

کریمی تصریح کرد: خوشبختانه آمار ارائه شده مبنی بر این است که استان مرکزی توانسته در مدت هشت ماهه سپری شده از سال ۹۶، معادل آمار سال ۹۵ صادرات داشته باشد که این امر یک جهش مطلوب محسوب می شود و امیدواریم به هدف صادرات یک میلیون دلاری برای استان مرکزی دست یابیم گرچه این رقم به هیچ وجه شایسته ظرفیت های موجود در این استان نیست.

وی ادامه داد: رقم کنونی صادرات قابل قبول نیست، زیرا این کشور از ظرفیت های طبیعی و اقتصادی بسیاری برخوردار است و ما باید بکوشیم تا سهم خودمان را از اقتصاد جهانی دریافت کنیم، استان مرکزی از ظرفیت های بسیاری برخوردار است و مسئولان باید در عرصه ملی و استانی تلاش کنند تا با استفاده از این ظرفیت ها میزان صادرات را افزایش دهیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تعیین هدف دو برابری آمار صادرات کنونی برای سال ۹۷ بلند پروازانه نیست و تحقق آن تنها به تلاش همگانی بستگی دارد، سهم صادرات صنعتی و محصولات پتروشیمی استان مرکزی در میان اقلام صادراتی بسیار بیشتر بوده و از ۷۷ درصد سال ۹۵ به ۸۸ درصد در هشت ماهه سپری شده سال ۹۶ ارتقا یافته که این فزونی بیانگر رشد ظرفیت و تلاش صنایع استان مرکزی است.

کریمی خاطرنشان کرد: صدور اقلام به صورت خام به بیرون از کشور سبب محرومیت کشور از دریافت ارزش افزوده و ایجاد اشتغال برای جوانان می شود، در نهایت همین اقلام خام به بیرون از مرزها رفته و پس از مدتی در قالب کالای فرآوری شده با قیمت بسیار بالاتر به کشور وارد می شود.

وی بیان کرد: عدم تعیین تکلیف جوایز صادراتی و مشوق های صادرکنندگان یکی از معضلات مهم در این عرصه است که باتوجه به عدم توانایی دولت در پرداخت آنها باید طرحی بدهیم تا از واردات مالیات دریافت کنیم و به طور اختصاصی برای پرداخت جوایز صادراتی مصرف کنیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تداوم و استمرار صادرات در گرو برندسازی اقلام در بازارهای خارجی است و باید با برندهای تولیدات داخلی در بازارهای هدف و جهانی با قدرت و توانایی مالی، مدیریتی، تخصصی و حجم تولید پشتیبانی کننده به رقابت بپردازیم.