به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تجری امروز پنجشنبه در جلسه ستاد بحران سرپل ذهاب با حضور وزیر دفاع، گفت: تمام زیرساخت‌های این شهر در اثر زلزله کاملا از بین رفته است، اما حضور نیروهای سپاه و ارتش در امر امداد رسانی و نیروی انتظامی برای تامین امنیت کمک بزرگی بود که امروز به اینجا رسیدیم.

وی افزود: محور و شاه بیت این زحمات مهندس بازوند استاندار کرمانشاه بود که جای تقدیر دارد.

نماینده مردم سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طی بازدیدی که اخیرا به همراه فرماندار از روستاهای سرپل ذهاب داشتیم دیدیم که بنیاد مسکن پیمانکاران غیر بومی را به روستاها برده و به روستائیان گفته که باید حتما با اینها قرارداد ببندید که یک نظارت جدی را در این رابطه می طلبد.

وی افزود: ارزان خریدن مصالح باعث شده از مصالح بسیار بی کیفیت در بازسازی ها استفاده کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: خواهش من این است که آقای مهدیان و دوستان بنیاد مسکن خودشان دقت و نظارت بیشتری به موارد فوق داشته باشند.

تجری تصریح کرد: هزینه شناسنامه فنی ملک از دیگر موضوعات است و در حالی که قبلا بابت آن ۷۰۰ تومان دریافت می شد الان ۴۶۰۰ تومان بابت آن می گیرند و باید مورد نظارت قرار گیرد.

وی تعرفه نظام مهندسی را از دیگر موارد لازم به بررسی دانست و افزود: برای مساکن اضافه بر ۸۰ متر، هزینه اضافه ای را شهروندان برای تعرفه نظام مهندسی می گیرند.

این مسئول خواستار رفع مشکل سرویس بهداشتی نیز در این مناطق شد.

وی افزود: اکنون شهرداری و امور آب به عده ای از ساکنین داخل شهر، به عنوان حریم بستر رودخانه اجازه ساخت و ساز نمی دهند و می خواهند سر بزنگاه قوانین را اجرا کنند.

تجری، تمکین نکردن بانک ها را از جمله مشکلات زلزله زدگان دانست و گفت: اکنون ما مشکلاتی چون بیکاری، مرز بسته شده و... داریم بنابراین انتظار داریم بانک ها دست از سخت گیری بردارند و شرایط به نفع مردم باشد.

وی مشکل آب آشامیدنی را در این مناطق مطرح کرد و گفت: تقاضا داریم تصمیم قاطعی در این مورد اتخاذ شود.