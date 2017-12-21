  1. استانها
  2. مرکزی
۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس:

خدمات‌رسانی به نقاط حاشیه‌نشین طبق برنامه ششم توسعه تداوم می یابد

خدمات‌رسانی به نقاط حاشیه‌نشین طبق برنامه ششم توسعه تداوم می یابد

ساوه- نماینده مردم ساوه و زرندیه درمجلس گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، خدمات‌رسانی به نقاط حاشیه نشین شهری باید تداوم یابد و این محدوده ها از امکاناتی همچون آب، برق و گاز بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا منصوری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست ارزیابی وضعیت گازرسانی به نقاط شهری و روستایی شهرستان های ساوه و زرندیه اظهار داشت: طبق ماده ۷۸ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده به منظور ارتقای وضعیت مناطق حاشیه نشین در کشور، این نقاط را از مزایای شهرنشینی برخوردار سازد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین با توجه به تصویب قانونی در رابطه با لزوم بهره ‌مندی تمام نقاط شهری از گاز، شرایط گازرسانی به نقاط حاشیه نشین شهری ساوه تسهیل شده و می طلبد که شرکت گاز این مهم را با جدیت مدنظر قرار دهد و اجرایی کند.

منصوری با اشاره به گازرسانی به روستاها نیز بیان کرد: در شهرستان ساوه نهایتا طی دو سال آینده تمام مردم از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند و تنها تعدادی از روستاها که جمعیت کمتر از پنج خانوار داشته باشند از این مساله مستثنا هستند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: همچنین در رابطه با نقاط حاشیه نشین شهری ساوه و مناطق قرار گرفته در طرح تفصیلی، اقدام لازم برای گازرسانی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: عمده روستاهای فاقد گاز شهرستان های ساوه و زرندیه در حوزه نوبران و خرقان قرار دارند که گازرسانی به این روستاها در دستور کار است و امیدواریم به زودی به اتمام برسد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در رابطه با عملیات گازرسانی به روستاهای شهرستان ساوه و زرندیه و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مهم، پیگیری های لازم را در مجلس در دستور کار قرار خواهیم داد.

کد مطلب 4178978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها