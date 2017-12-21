به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا منصوری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست ارزیابی وضعیت گازرسانی به نقاط شهری و روستایی شهرستان های ساوه و زرندیه اظهار داشت: طبق ماده ۷۸ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده به منظور ارتقای وضعیت مناطق حاشیه نشین در کشور، این نقاط را از مزایای شهرنشینی برخوردار سازد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین با توجه به تصویب قانونی در رابطه با لزوم بهره ‌مندی تمام نقاط شهری از گاز، شرایط گازرسانی به نقاط حاشیه نشین شهری ساوه تسهیل شده و می طلبد که شرکت گاز این مهم را با جدیت مدنظر قرار دهد و اجرایی کند.

منصوری با اشاره به گازرسانی به روستاها نیز بیان کرد: در شهرستان ساوه نهایتا طی دو سال آینده تمام مردم از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند و تنها تعدادی از روستاها که جمعیت کمتر از پنج خانوار داشته باشند از این مساله مستثنا هستند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: همچنین در رابطه با نقاط حاشیه نشین شهری ساوه و مناطق قرار گرفته در طرح تفصیلی، اقدام لازم برای گازرسانی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: عمده روستاهای فاقد گاز شهرستان های ساوه و زرندیه در حوزه نوبران و خرقان قرار دارند که گازرسانی به این روستاها در دستور کار است و امیدواریم به زودی به اتمام برسد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در رابطه با عملیات گازرسانی به روستاهای شهرستان ساوه و زرندیه و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مهم، پیگیری های لازم را در مجلس در دستور کار قرار خواهیم داد.