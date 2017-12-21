۱۸ ساختمان ثبت احوال اصفهان فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غفرانی کجانی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش روز ملی ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه ثبت احوال در سال ۱۲۹۷ با نام «فاطمه» و در استان اصفهان در سال ۱۳۰۴ با نام «محمد» آغاز بکار کرد، اظهار داشت: صدور اسناد سنتی تا سال ۶۸ در استان ادامه داشت و در نهایت برنامه توسعه اول در راستای اصلاح ساختار سیستم این نهاد در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در گام نخست ۱۱۰ میلیون اسناد هویتی در بانک اطلاعاتی ثبت احوال در سال ۶۸ جمع آوری شد، ابراز داشت: هنوز از این ظرفیت استفاده می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه صدور کارت ملی هوشمند از سال ۸۰ در دستور کار قرار گرفت، افزود: این اتفاق برای شناسایی هویت ایرانیان انقلاب خوبی را ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان نسبت به میانگین سن کشوری وضعیت رو به بحرانی دارد، افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر ۲۲ درصد از جمعیت استان اصفهان معادل یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۴۵ نفر را افراد زیر ۱۵ سال تشکیل می‌دهد که مناسب نیست.

در حوزه ورودی های جمعیت اصفهان دچار بحران هستیم

غفرانی کجانی با اشاره به اینکه در استان اصفهان در حوزه ورودی های جمعیت دچار بحران هستیم، تصریح کرد: ۴۸ درصد جمعیت معادل دو میلیون و ۴۴۸ هزار و ۱۹۲ نفر در سن ۳۰ تا ۶۰ سال هستند که این جمعیت روز به روز به جمعیت ۳۶۱ هزار نفری سالمندان اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۴ درصد از جمعیت استان اصفهان را نیز افراد ۱۵ تا ۲۹ سال تشکیل می‌دهند، افزود: این جمعیت یک میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۴ نفر از مردم استان را شامل می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان همچنین به وضعیت نامناسب ساختمان های ثبت احوال استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۸ ساختمان ثبت احوال استان اصفهان فرسوده و خطرناک است که از آن جمله می توان به ساختمان ثبت احوال شهرستان اصفهان اشاره کرد.