۱۹ پایگاه سلامت اجتماعی در آذربایجان غربی فعالیت می کند

پروین محمدپوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رشد شاخص های پیشگیری و افزایش مراکز در دستور کار قرار دارد اظهارداشت: امروز مسئولیت حوزه پیشگیری بیش از گذشته اهمیت یافته است

وی ادامه داد: روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی و از نیز هزینه های سنگینی که تولد هر نوزاد معلول به جامعه تحمیل می کند باعث شده تا مقوله پیشگیری اهمیت بیشتری یابد.

محمدپوری آذربایجان غربی را یکی از استانهای ویژه به جهت همجواری با سه کشور و نیز محرومیت دامنگیر آن دانست و گفت: این وضعیت باعث رشد و پیدایش آسیبهای مختلف اجتماعی شده است.

وی با بیان اینکه بهزیستی تدابیر لازم را در راستای بهبود سبک زندگی مردم بکار بسته است افزود: سال گذشته ۲۳۰ هزار نفر از جمعیت عشایری و مرزنشین تحت آموزش طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت های ناشی از انفجار مین قرار گرفتند.

محمدپوری با اشاره به اینکه در ارزیابی های صورت گرفته آذربایجان غربی در ردیف استانهای کم شیوع اعتیاد قرار دارد تصریح کرد: در حال حاضر ۱۶مرکز اقامتی، یک مرکز ماده ۱۶، ۴ سرپناه شبانه،۱۶ مرکز سرپایی و ۵ مرکز گذری در حوزه درمان اعتیاد در استان فعالیت دارند.

معاون پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی بهره مندی استان از ۵۴ مرکز مشاوره،۱۰ مرکز ژنتیک و ۱۷ دستگاه سنجش بینایی را از دیگر ظرفیتهای پیشگیری استان برشمرد و افزود: در حوزه غربالگری بینایی پوشش ۸۰ درصدی و در شنوایی نیز پوشش ۹۲ درصدی داریم.