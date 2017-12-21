به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، ­سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: رژیم صهیونیستی بی وقفه با اشغال سرزمین فلسطین، کشتار و بی خانمان کردن فلسطینی ها مرتکب جنایات متعدد شده و در عین حال از مصونیت کامل بهره مند است.

غلامعلی خوشرو در " دهمین نشست ویژه اضطراری مجمع عمومی درباره مسئله فلسطین " افزود: دولت آمریکا همواره با سوء استفاده از حق وتوی خود و در تضاد با منشور ملل متحد، در ایجاد سپر برای رژیم اسرائیل به خود تردیدی راه نداده است.

متن کامل سخنرانی غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در دهمین نشست ویژه اضطراری مجمع عمومی درباره مساله فلسطین

به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس،

در طول چند دهه گذشته رژیم اسرائیل بی وقفه با اشغال سرزمین فلسطین، کشتار و بی خانمان کردن فلسطینی ها مرتکب جنایات متعدد شده و در عین حال از مصونیت کامل بهره مند بوده است.

در طول این مسیر، ایالات متحده از طریق ارائه حمایت های بی قید و شرط خود و دفاع از این رژیم به هر وسیله ممکن، به رژیم اسرائیل کمک کرده است.

دولت ایالات متحده هیچگاه در سوء استفاده از حق وتوی خود، در تضاد با منشور ملل متحد، برای ایجاد سپری برای رژیم اسرائیل در شورای امنیت در مقابل خواست جامعه بین المللی به خود تردیدی راه نداده است.

در جریان جلسه سه روز قبل شورای امنیت، ایالات متحده برای چهل و سومین بار از حق وتوی خود برای حفاظت از رژیم صهیونیستی استفاده کرد تا مانع از آن شود که این رژیم با عواقب جنایات شنیع خود روبرو شود. بدین ترتیب، امریکا بار دیگر مانع تلاش های بین المللی در جهت یافتن راه حلی برای مساله فلسطین شد.

تصمیم غیرقانونی اخیر دولت امریکا برای شناسایی قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت خود به این شهر مقدس این موضوع را مثل روز روشن کرده است که امریکا تنها در پی به حداکثر رساندن منافع رژیم صهیونیستی است و هیچ گونه توجه و احترامی به حقوق مشروع فلسطینیان، از جمله حق آنان بر تعیین سرنوشت، قائل نیست.

مساله فلسطین از همان سال های اولیه در دستور کار ملل متحد بوده است. به علاوه، جامعه بین المللی به درستی حقوق لاینفک فلسطینان را برای دهه های بسیار به رسمیت شناخته است. اشغالگری اسرائیل در مرکز همه بحران ها و منازعات در غرب آسیا و فراتر از آن قرار دارد؛ و این واقعیتی است که مدتهاست از سوی ملل متحد شناسایی شده است.

تراژدی دردناک و زخم کهنه منطقه ما که از صد سال پیش و با توطئه اعلامیه بالفور آغاز شد، اکنون با وعده نادرست، غیرقانونی و نامشروع رئیس جمهور ایالات متحده برای انتقال سفارت امریکا به شهر مقدس قدس وارد مرحله جدیدی شده است. ما این اقدام یک جانبه و نسنجیده امریکا را که هدف از آن تحریف حقایق تاریخی و جایگزین کردن آنها با تخیلات است، محکوم می کنیم.

دولت امریکا تلاش کمی برای مخفی کردن نیات خود برای تغییر تمرکز شورای امنیت از مساله فلسطین به مسائل ساختگی "جایگزین" در منطقه، با نیت دادن فضای بیشتر به رژیم صهیونیستی برای دنبال کردن سیاست ها و اقدامات جنایت کارانه خود، دارد. با همین نیت سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در چند جلسه شورای امنیت در خصوص خاورمیانه عنوان کرده است که دولت امریکا دیگر به این اعتقاد جامعه بین المللی که مساله فلسطین اولویت شورا در منطقه خاورمیانه است پایبند نیست.

این اظهارات نفرت انگیز بخشی از یک نقشه بزرگ تر برای مشروعیت دادن به اشغال گری اسرائیل و سیاست ها و اقدامات توسعه طلبانه آن است، که نه تنها مغایر تک تک مقررات حقوق بین الملل است، بلکه همچنین مغایر تعالیم همه ادیان و پیامبران الهی است که بر اساس عدالت و شفقت بنا شده اند.

دولت های عضو سازمان ملل متحد هیچ گاه به این تمایلات متوهمانه وقعی ننهاده اند. این جلسه مجمع عمومی و نیز جلسه اخیر شورای امنیت در خصوص این موضوع گواه آشکار آن هستند که طرح ایالات متحده شکست خورده و اشغال فلسطین و قدس کماکان در مرکز تمام منازعات در خاورمیانه است.

آقای رئیس،

فلسطین در قلب و ذهن همه مسلمانان و نیز همه ملت های شیفته صلح در سراسر جهان است. انکار این واقعیت به معنای همدستی با اشغالگری و اقدامات غیر قانونی رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن وجدان بشری است. در شرایط دشوار کنونی، ما همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام می کنیم.