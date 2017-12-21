۸۷۰ متکدی امسال در ارومیه جمع آوری شده اند

علیرضا ملا محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نه تنها در ارومیه بلکه در آذربایجان غربی امروز با پدیده تکدی گری مواجه هستیم و این امر خاص جامعه ما نیست افزود: ۸۷۰ متکدی در ۹ ماه گذشته جمع آوری شده که ۲۶۱ از آنان زن و ۶۰۹ نفر دیگر مرد هستند.

وی اضافه کرد: هم اکنون مرکز جمع آوری و نگهداری معتادان به صورت موقت در ارومیه راه اندازی شده ولی باز همراه با مشکلاتی است که باید مرتفع شود.

ملامحمد زاده با اشاره به اینکه هم اکنون ساختمان نگهداری متکدیان این شهرستان در دو طبقه استیجاری دایر است عنوان کرد: این مرکز جهت امور اداری، گشت، جمع آوری، انتقال از سطح شهر به مرکز و سایر ادارات و ارگان ها دارای سه دستگاه خودروی نیمه سنگین و سبک است.

وی گفت: تامین هزینه های جاری و امکانات، هزینه نگهداری و ساماندهی بیماران خاص، حمل و نقل، عوامل انتظامی، بهداشتی، پزشکی، بیمارستانی، روانشناس و روان کاو و هزینه های امرار معاش متکدیان در حین ترک اعتیاد از مشکلات جدی پیش روی این مرکز است.

ملامحمد زاده با اشاره به مصوبه های اولین کارگروه اجتماعی و فرهنگی ساماندهی متکدیان ارومیه افزود: ایجاد مجتمع اردوگاهی از نیازهای این موضوع اجتماعی بوده ولی به دلیل نبود فضای کافی فعلا میسر نشده است.

معاون سیاسی فرمانداری ارومیه اضافه کرد: با توجه به اینکه ۸۰ درصد متکدیان کودکان کار و خیابانی هستند، این دسته از متکدیان در مراکز وابسته به سازمان بهزیستی معرفی و ساماندهی شده اند.