به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز که باحضور پرشور و باشکوه نمازگزاران تبریزی برگزار شد، گفت: آمریکا با اعمال این راهبردها تلاش می‌کند مساله اصلی فلسطین به فراموشی سپرده شود.

وی سپس اظهار داشت: دشمن با وارد ساختن یک توطئه جدید علیه ایران و وارد کردن اتهام حمایت تروریست ها تلاش میکند تا اسرائیل درحاشیه به جنایت هایش ادامه دهد.

آل هاشم با اشاره به اینکه راهبرد جدید امنیتی آمریکا، جنون استکباری با هدف فراموشی فلسطین است، ادامه داد: رفتار وگفتار ترامپ در اعلام راهبرد جدید امنیتی آمریکا، نوعی جنون استکباری است که تلاش دارد اصلی ترین مسئله جهان اسلام یعنی فلسطین به فراموشی سپرده شود.

امام جمعه تبریز سپس با اشاره به اینکه زلزله های اخیر در کشور نشان می دهد که باید ساختمان ها ایمن شوند، افزود: باید مردم و مسئولان باهمکاری یکدیگر برای ایمن سازی ساختمان ها تلاش کنند.

وی سپس با اشاره به آلودگی هوای تبریز و سایر کلانشهرهای کشور گفت: تعطیلی مدارس چاره کار برای آلودگی هوا نیست و مسئولان باید فکری برای حل این مشکل بکنند.

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به اینکه باید مردم و مسئولان برای کاهش آلودگی هوا تلاش کنند، ابراز داشت: باید فکری اساسی برای این موضوع اندیشیده شود.