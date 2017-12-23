کودکان با خوردن ماهی باهوش تر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه پنسیلوانیا کودکانی که حداقل یکبار در هفته ماهی می خورند دارای IQ بالاتری هستند؛ نتایج نشان داد IQ این کودکان تحت مطالعه نسبت به کودکانی که کمتر ماهی خورده یا اصلا ماهی نمی خوردند، ۵ نمره بالاتر بود. همچنین این کودکان خواب بهتری هم داشتند.

جیانگ هونگ لیو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «اگر والدین می خواهند کودک شان سالم بوده و عملکرد بهتری داشته باشند، باید هفته ای یکبار ماهی را در رژیم غذایی فرزندشان بگنجانند.»

به گفته محققان، فایده مصرف ماهی از لحاظ افزایش IQ و بهبود کیفیت خواب ناشی از اسیدهای چرب اُمگا۳ موجود در بسیاری از انواع ماهی است.

تیم تحقیق در این مطالعه عادات غذایی بیش از ۵۰۰ دختر و پسر ۹ تا ۱۱ سال را در چین بررسی کردند. همچنین والدین این کودکان هم به سوالاتی در مورد کیفیت خواب کودک شان پاسخ دادند.

محققان دریافتند کودکانی که حداقل هفته ای یکبار ماهی می خوردند در مقایسه با کودکانی که به ندرت ماهی خورده یا اصلا ماهی نمی خوردند در آزمایش هوش ۴.۸ نمره بالاتری داشتند. همچنین مشخص شد این کودکان دارای خواب بهتری هم هستند.

ماهی منبع خوب پروتئین کم چرب و مملو از اسیدهای چرب ضروری امگا۳ است. به گفته محققان این اسیدها به شدت در مغز تجمع کرده و نقش مهمی در عملکرد نورولوژیکی ایفاء می کنند. این اسیدچرب برای مغز، چشم و رشد نورولوژیکی جنین ضروری است. همچنین برای سلامت چشم، قلب و مغز افراد بزرگسال هم ضروری است و موجب کاهش التهاب سیستماتیک می شود.