به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، سریال رادیویی «غواص ها بوی نعناع می دهند» را داریوش روحی نوشته و در خلاصه داستان آمده است: پاییز ۱۳۶۵، نیروهای داوطلب به سمت گتوند در نزدیکی شوشتر، مراجعه می کنند. قرار است تعدادی از آنها به عنوان غواص خط شکن انتخاب شوند. غواص ها با آزمون دشواری روبه رو می‌شوند و تنها تعداد کمی از آنها به خط غواصان خط شکن ملحق می شوند که قرار است در عملیاتی بزرگ از اروند رود بگذرند و ساحل را از وجود دشمن برای ورود نیروهای خودی پاک کنند و...

این نمایش با بازی بهرام سروری نژاد، مهدی نمینی مقدم، احمد گنجی، محمد سعید سلطانی، عرفان ابراهیمی، مسعود زنوزی راد، مجتبی طباطبایی، محمد رضا علی، اکبر ملایی، کامیار محبی، کرامت رودساز، علی اصغر دریایی، سینا نیکوکار، حمیدرضا هدایتی، سلمان خطی، امیر زنده دلان، عبدالعلی کمالی، نورالدین جوادیان، امین بختیاری، امیر فرحان نیا و تعدادی دیگر از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، ساعت ۱۱:۱۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود و اشرف السادات اشرف نژاد تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد.

علی حاجی نوروزی صدابردار، نرگس موسی پور افکتور و فریبا طاهری راوی این نمایش رادیویی هستند.