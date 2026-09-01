جنگ ترکیبی علیه شبکه پولی؛ تأکید بر راهکارهای اجرایی در همایش بانکداری

به گزارش خبرنگار مهر فرشاد حیدری در آیین افتتاحیه سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، با توصیف شرایط ویژه کشور، از وقوع یک «جنگ تمام‌عیار و ترکیبی» در ابعاد اقتصادی خبر داد. وی افزود این نبرد در قالب تحولات منطقه‌ای، مخاطرات مسیرهای دریایی، چالش‌های صادرات نفت و تشدید فشارهای تحریمی خود را نشان می‌دهد.

حملات سایبری؛ یکی از جبهه‌های پیچیده جنگ اقتصادی

حیدری با تشریح ابعاد هجمه‌ها علیه شبکه پولی کشور، از حملات هدفمند سایبری به زیرساخت‌های بانکی، اختلال در سامانه‌های پرداخت و مدیریت داده‌های مشتریان به عنوان یکی از پیچیده‌ترین جبهه‌های این جنگ یاد کرد. وی در ادامه به چالش‌هایی نظیر نوسانات درآمدهای ارزی، ناترازی بانک‌ها و فشار بر نرخ ارز اشاره کرد و تأکید نمود که تخصص بدنه نظام بانکی، مسیر عبور مقتدرانه از این شرایط دشوار را فراهم خواهد کرد.

گذار از مباحث نظری به برنامه‌ریزی عملیاتی

دبیر این همایش با اشاره به گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بر ضرورت ارائه راهکارهای کارآمد و منطبق با واقعیت‌های روز اقتصادی تأکید کرد. وی با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد که پژوهش‌ها و همایش‌های علمی نباید صرفاً به روایت ضعف‌ها بپردازند، بلکه باید مستقیماً به «نقشه راه اجرایی» برای تصمیم‌گیری مدیران ارشد در شرایط بحران تبدیل شوند.

۶ محور راهبردی و دستاوردهای علمی همایش

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ۶ محور کلیدی این دوره از همایش را بر این موارد متمرکز دانست:

۱. چالش‌های ارزی، روابط کارگزاری و سازوکارهای تراستی؛

۲. چالش‌های اجرای مقررات احتیاطی بانک مرکزی؛

۳. انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بین‌المللی؛

۴. تبدیل دارایی‌های غیرنقد برای تأمین نقدینگی شبکه بانکی؛

۵. نقش فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، بلاک‌چین و فین‌تک)؛

۶. نقش بانک‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید.

وی همچنین اعلام کرد که از میان ۵۰۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، ۹۸ مقاله تخصصی پس از داوری نهایی برای ارائه شفاهی انتخاب شده‌اند. علاوه بر این، وی از انتشار مجموعه مقالات دوره گذشته و تدوین گزارش جامع عملکرد بانک‌های کشور به عنوان یک اثر مرجع خبر داد.