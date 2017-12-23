به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت جانباز شهید «علی خوش لفظ» پیش از ظهر شنبه در حسینیه امام خمینی (ره) همدان برگزار و پیام فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم قرائت شد.

این مراسم با حضور پرشور مردم استان همدان و مسئولان استانی و کشوری در حال برگزاری است و سردار فضلی جانشین بسیج مستضعفین سخنران این مراسم خواهد بود.

جمشید (علی) خوش لفظ، راوی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» صبح چهارشنبه در بیمارستان خاتم الانبیا تهران بر اثر عوارض شیمیایی ناشی از هشت سال دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست.

علی خوش لفظ در عملیات رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر ۵، کربلای ۴ و کربلای ۵ حضور داشت و نهایتاً در عملیات کربلای ۵ تیر به نخاع وی خورده و به شدت مجروح می شود که پس از این واقعه، از این مجروحیت رنج می برد و مکرراً در بیمارستان بود.

«وقتی مهتاب گم شد» عنوان کتاب خاطرات این شهید والامقام است که پیشتر مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفته بود و سرلشکر قاسم سلیمانی نیز در خصوص آن دل نوشته ای دارد که در آن از شوقش برای شهادت می گوید.