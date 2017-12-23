  1. استانها
  2. همدان
۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

پیام فرمانده کل سپاه پاسداران به مناسبت شهادت «علی خوش‌لفظ»

پیام فرمانده کل سپاه پاسداران به مناسبت شهادت «علی خوش‌لفظ»

همدان - مراسم بزرگداشت جانباز شهید «علی خوش لفظ» در حسینیه امام خمینی (ره) همدان برگزار و پیام فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم قرائت شد.

دریافت 4 MB

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت جانباز شهید «علی خوش لفظ» پیش از ظهر شنبه در حسینیه امام خمینی (ره) همدان برگزار و پیام فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم قرائت شد.

این مراسم با حضور پرشور مردم استان همدان و مسئولان استانی و کشوری در حال برگزاری است و سردار فضلی جانشین بسیج مستضعفین سخنران این مراسم خواهد بود.

جمشید (علی) خوش لفظ، راوی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» صبح چهارشنبه در بیمارستان خاتم الانبیا تهران بر اثر عوارض شیمیایی ناشی از هشت سال دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست.

علی خوش لفظ در عملیات رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر ۵، کربلای ۴ و کربلای ۵ حضور داشت و نهایتاً در عملیات کربلای ۵ تیر به نخاع وی خورده و به شدت مجروح می شود که پس از این واقعه، از این مجروحیت رنج می برد و مکرراً در بیمارستان بود.

«وقتی مهتاب گم شد» عنوان کتاب خاطرات این شهید والامقام است که پیشتر مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفته بود و سرلشکر قاسم سلیمانی نیز در خصوص آن دل نوشته ای دارد که در آن از شوقش برای شهادت می گوید.

کد مطلب 4179870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه