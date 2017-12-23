ابراهیمی و کیانی را در تراکتورسازی نگه می داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه ذوب آهن اصفهان طی درخواست مکتوبی از تراکتورسازی خواهان جذب مهدی کیانی و محمد ابراهیمی دو کاپیتان با تجربه سرخ پوشان تبریزی شده بود که پاسخ این درخواست امروز به شکل رسمی اعلام شد.

مدیرعامل تراکتورسازی در پاسخی مکتوب به همتای خود در باشگاه ذوب آهن با این درخواست مخالفت کرد. در این نامه آمده است:

آقایان کیانی و ابراهیمی، به همراه آقای ایرانپوریان، از سرمایه های باشگاه تراکتور سازی هستند و تصمیم باشگاه بر حفظ این بازیکنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر این انتقال بازیکنان باتحربه این تیم با مخالفت مدیرعامل تراکتوری ها روبرو شود تا یحیی گل محمدی، سرمربی تراکتورسازی تبریز همچنان از آنها در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا استفاده کند.