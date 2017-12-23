۴۰۸ میلیون دلار کالا از قزوین صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز شنبه در نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان اظهار کرد: در ۹ ماهه سالجاری، ۴۰۸ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که به نسبت مدت مشابه سال گذشته از رشد ۳۵ درصدی برخوردار است.

وی افزود: در سالجاری برای اولین بار میزان سهم پرداخت به صادرات به ۲ درصد رسید که نشان از رونق در این بخش و اهتمام ویژه سیستم بانکی دارد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: مجوزهای لازم جهت راه اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی اخذ شده و این پایانه تا پایان سالجاری احداث می شود.

حبیبی یادآور شد: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، تعهد استان در زمینه صادرات غیر نفتی ۳۹۶ میلیون دلار بوده که با تحقق صادرات ۴۰۸ میلیون دلار، استان قزوین بیش از تعهد اعلامی عمل کرده است ...