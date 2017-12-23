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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

پیام تسلیت محمدحسن اختری به مناسبت درگذشت عالم یمنی؛

ابراهیم الوزیر از پیشگامان وحدت اسلامی و مدافعان مکتب اهل بیت بود

ابراهیم الوزیر از پیشگامان وحدت اسلامی و مدافعان مکتب اهل بیت بود

حجت‌الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در پی درگذشت «سید ابراهیم الوزیر» دانشمند شیعه یمنی، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در پی درگذشت «سید ابراهیم الوزیر» دانشمند شیعه یمنی، پیام تسلیتی صادر کرد.

ترجمه متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«کل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون»

استاد دکتر سید اسماعیل الوزیر و بستگان مرحوم مغفور علامه سید ابراهیم الوزیر

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

با رضا و تسلیم کامل در برابر اراده الهی، مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) و همه اعضاء و مرتبطان آن، درگذشت مرحوم مغفور حضرت علامه سید ابراهیم الوزیر ــ رحمة الله تعالی علیه ــ را به شما تسلیت عرض می نمایند.

آن فقید سعید، دعوت کننده به سوی حق و از پیشگامان وحدت اسلامی و مدافعان مکتب اهل بیت عصمت و رسالت(علیهم السلام) بود و پشتوانه مستحکمی برای امت اسلامی در قضایا و حوادث گوناگون آن محسوب می شد.

با رحلت ایشان، ملت دوست و برادر یمن و جامعه اسلامی، شخصیتی علمی و مبلّغی صادق را از دست دادند.

از خداوند جلّ و علا مسألت داریم که ایشان را قرین رحمت نموده و در بهشت برین، با انبیاء و اولیاء محشور نماید؛ و به خانواده محترم وی صبر و اجر مرحمت فرماید.

وانا لله و انا الیه راجعون

محمدحسن اختری
دبیرکل
2 دی 1396

کد مطلب 4180450

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