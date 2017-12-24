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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

برنده شیر نقره ای ونیز به جشنواره تئاتر فجر می آید

برنده شیر نقره ای ونیز به جشنواره تئاتر فجر می آید

گروه «رمینی پروتکل» مهمان سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تحقیقات کمپانی «رمینی پروتکل» که برای انجام فاز مقدماتی اجرا به تهران آمده بودند، پس از انجام امور پیش تولید به آلمان بازگشتند و شهر تهران در ایام جشنواره میزبان «ریموت» خواهد بود.

هلگارد کیم هاگ، اشتفان کائگی و دنیل وتزل در سال ٢٠٠٠ تیمی از نویسنده‌ها و کارگردان ها را تشکیل دادند و آثارشان در حوزه تئاتر، صدا، نمایش رادیویی، فیلم و چیدمان در گروه‌های سه نفره، دو نفره و حتی تک نفره بیرون آمد. از سال ۲۰۰۲ تمام کارهای این گروه به صورت یکپارچه تحت نام «رمینی پروتکل» نوشته شده و تمرکز اصلی این گروه بر توسعه مداوم ابزارهای تئاتر است تا به ابعاد نامعمول واقعیت فرصت بروز دهند.

«رمینی پروتکل» تاکنون جوایز متعددی از جمله شیر نقره ای دو سالانه هنرهای اجرایی ونیز در سال ۲۰۰۷ را کسب کرده است و می‌توان گفت که به طور مثال هاگ، کائگی و وتزل صورت جلسه سهام داران دیملر را به یک متن نمایشی تبدیل کردند.

آن‌ها همچنین پروژه «کنفرانس تغییرات جهانی اقلیمی» را با شبیه سازی کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، در هامبورگ برگزار کرده‌اند. «ریموت تهران» از سری اجراهای «ریموت ایکس» یکی از چندین تجربه شهری کمپانی «رمینی پروتکل» با همکاری بخش بین‌الملل و خارج از صحنه جشنواره سی و ششم فجر در طول ایام جشنواره اجرا خواهد بود.

کد مطلب 4180925
عطیه موذن

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