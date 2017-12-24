به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشنواره ادبی چهلچراغ صبح امروز یکشنبه ۳ دی‌ماه با حضور دبیر این جشنواره و نمایندگانی از انجمن قلم ایران و مجمع ناشران انقلاب اسلامی در محل انجمن قلم ایران برگزار شد.

در این نشست رضا اسماعیلی دبیر این جشنواره ادبی در سخنانی با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف پاسداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در دست برگزاری قرار گرفته، عنوان کرد: ادبیات انقلاب به دلیل رخداد جنگ تحمیلی در تمامی این‌سال‌ها در حاشیه قرار داشته و آثار پر و پیمانی درباره آن تالیف نشده است. بر همین اساس ما در آستانه چهل‌سالگی انقلاب طی فراخوانی از تمامی ادیبان کشور خواستیم تا به میدان بیایند و باب تولید ادبی تازه‌ای را برای انقلاب اسلامی باز کنند. در کنار این مساله کارگروهی مشترک میان انجمن قلم و مجمع ناشران انقلاب اسلامی ایجاد شد که تا کنون ده جلسه نیز داشته و قرار است دست به کار انتخاب برترین تولیدات ادبی ایران با موضوعاتی که احصا شده است در دهه چهل و پنجاه و شصت باشد.

وی ادامه داد: در برگزاری این جشنواره دو محور مورد توجه ویژه ما قرار داشته است. نخست جریان مشکوکی که در داخل کشور درصدد تطهیر دوران پهلوی هستند که خود این موضوع نشانه مظلومیت انقلاب اسلامی است و دیگری مقابله با جریان تحریف تاریخ انقلاب اسلامی است.

اسماعیلی افزود: ما در کنار این مساله از نویسندگان شاخص نیز دعوت به همکاری کرده‌ایم و با رعایت شأن برای تولید آثار فاخر از آن‌ها دعوت کرده‌ایم.

دبیر جشنواره چهلچراغ در ادامه از تشکیل شورای شش نفره‌ای با عنوان «به گزینی» خبر داد که قرار است از میان تولیدات ادبی دهه‌های چهل و پنجاه و شصت شاخص‌ترین آثار را انتخاب و از بازنشر آنها حمایت کند.

وی تصریح کرد: بر مبنای فراخوان ما تا پایان خرداد ماه سال آینده فرآیند دریافت آثار را خواهیم داشت و پس از آن کار داوری را صورت می‌دهیم و در نهایت امیدواریم در دهه فجر سال آینده برگزیدگان را انتخاب کنیم.

اسماعیلی در پایان از تدارک برای اجرای برنامه‌های جنبی از جمله انتشار تمبر یادبود اهالی قلم، دعوت از نویسندگان همسایگان ایران، برگزاری سفرهای فرهنگی، تدارک برای ترجمه آثار ادبی انقلاب اسلامی در قالب این جشنواره خبر داد.

در این نشست همچنین علی اکبر تورانیان به نمایندگی از مجمع ناشران انقلاب اسلامی نیز در سخنانی با اشاره به اینکه موضوع بزرگداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی از تیرماه سال گذشته در دستور کار مجمع ناشران انقلاب بوده است، بیان داشت: ما در سامانه کارشناسی خود به احصا ۱۴۴ موضوع رسیدیم که تمامی رویدادهای دهه ۴۰ تا ۶۰ را در برمی‌گیرد و سعی داریم برای این موضوعات با توجه به شرایط فعلی به برگزاری نشست‌ها و برنامه‌هایی دست پیدا کنیم.

وی در همین زمینه از شناسایی ۳۰۰ عنوان کتاب منتشر شده در سالهای پیش از انقلاب اسلامی که موضوعات آن می‌تواند به نوعی روایت‌گر ریشه‌های انقلاب اسلامی باشد، خبر داد.

تورانیان افزود: به باور ما بسیار از اهل قلم در مقابل انقلاب اسلامی رودربایستی کرده‌اند و به این حوزه برای تولید وارد نشده‌اند و در نتیجه بسیاری از نسل امروز نمی‌دانند که این رویداد چه بوده و چطور رخ داده است. مراکزی نیز که باید به تولید پیرامون این مساله می‌پرداختند در این زمینه کوتاهی کردند و در نهایت ادبیات نتوانست حق انقلاب را ادا کند. این در حالی است که در کشور چین کتابی با موضوع جنگ ایران و عراق با شمارگان یک میلیون نسخه بازچاپ می‌شود.

راضیه تجار دبیر انجمن قلم ایران نیز در این نشست در سخنانی عنوان کرد: درباره انقلاب اسلامی حرف روی زمین مانده بسیار است و باید توجه را به سمت آن جلب کرد. تاکنون اگر داستان یا سوژه‌ای در این زمینه نوشته شده است بسیار رو بوده و کلیشه‌ای. به باور من باید سرفصل‌های تازه‌ای برای نوشتن از انقلاب استخراج شود و ذهن‌ها را به سمتی برد که می‌شود درباره انقلاب از آنها به تولیدات ادبی تازه رسید. ایده‌آل ما در این زمینه رسیدن به ادبیات محض است و داستان خلاق که خود این مساله مستلزم حمایت و تربیت نویسندگان حرفه‌ای و نوقلم است.