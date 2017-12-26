اقدام غیرحرفه ای وزارت کشور در معطل کردن خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت کشور صبح امروز(سهشنبه، ۵ دی ۱۳۹۶) برای برنامه نشست استانداران سراسر کشور، خبرنگاران و عکاسان خبری را برای پوشش خبری و تصویری این برنامه به سالن پیامبر اعظم دعوت کرد.
معطلی های چندباره وزارت کشور در روزهای اخیر و اقدامات غیر حرفه ای این وزارت خانه در معطل کردن خبرنگاران و عکاسان انتقادات شدید اهالی رسانه را در پی داشته است.
خبرنگاران برای ساعت ۱۵:۳۰ جهت پوشش مراسم آفیش شده بودند اما به آنها اعلام شده تا زمانی که جلسه به پایان نرسیده، حق پوشش خبری این مراسم را ندارند و تنها در صورت صلاحدید وزیر کشور، وی دقایقی در جمع خبرنگاران مصاحبه خواهد کرد.
این رفتار وزرات کشور در حالی است که عموماً خبرنگارانی که به چنین مراسمها و همایشهایی دعوت میشوند، محتویات آن جلسه نیز توسط آنها پوشش داده میشود.
نظر شما