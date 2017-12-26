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۵ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

برای چندمین بار در روزهای اخیر صورت گرفت؛

اقدام غیرحرفه ای وزارت کشور در معطل کردن خبرنگاران

اقدام غیرحرفه ای وزارت کشور در معطل کردن خبرنگاران

وزارت کشور برای چندمین بار در طی روزهای اخیر، خبرنگاران و عکاسان خبری را معطل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌روابط عمومی وزارت کشور صبح امروز(سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۶) برای برنامه نشست استانداران سراسر کشور، خبرنگاران و عکاسان خبری را برای پوشش خبری و تصویری این برنامه به سالن پیامبر اعظم دعوت کرد.

معطلی های چندباره وزارت کشور در روزهای اخیر و اقدامات غیر حرفه ای این وزارت خانه در معطل کردن خبرنگاران و عکاسان انتقادات شدید اهالی رسانه را در پی داشته است.

خبرنگاران برای ساعت ۱۵:۳۰ جهت پوشش مراسم آفیش شده بودند اما به آنها اعلام شده تا زمانی که جلسه به پایان نرسیده، حق پوشش خبری این مراسم را ندارند و تنها در صورت صلاحدید وزیر کشور، وی دقایقی در جمع خبرنگاران مصاحبه خواهد کرد.

این رفتار وزرات کشور در حالی است که عموماً خبرنگارانی که به چنین مراسم‌ها و همایش‌هایی دعوت می‌شوند، محتویات آن جلسه نیز توسط آنها پوشش داده می‌شود.

کد مطلب 4183743

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